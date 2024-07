VÍDEO: Baleia ataca barco e lança pessoas em alto mar após salto nos EUA

Uma manhã de pesca tranquila se transformou em um momento de pânico para dois irmãos no litoral de New Hampshire, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23). Uma baleia, após saltar, atingiu o barco e acabou jogando os jovens no mar. O incidente foi registrado por vídeo e viralizou nas redes sociais.

O vídeo, gravado por pessoas em um barco próximo, captura o momento exato da colisão. As imagens mostram a baleia saltando da água com força e atingindo a embarcação. O impacto foi forte o suficiente para virar o barco, lançando os dois ocupantes no mar.

Resgate rápido e sem feridos

Wyatt Yager, de 19 anos, um dos ocupantes do barco, relatou à emissora WCVB o susto que ele e seu irmão, Colin, de 16 anos, passaram. "Eu vi ela subir e pensei, 'Oh, ela vai bater no barco', e então ele meio que começou a virar", disse Wyatt.

Apesar do susto, os dois irmãos foram resgatados ilesos por outras pessoas que estavam na área e ninguém saiu ferido. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou o incidente e informou que as vítimas foram levadas para a Marina Great Bay para avaliação médica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)