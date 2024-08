Queda de temperatura no Brasil é esperada devido à ‘onda de calor’ na Antártida; entenda

Na Antártida, uma “onda de calor” está provocando o aumento de temperatura cerca de 30º C acima do normal durante esse período. O fenômeno, chamado de Aquecimento Estratosférico Repentino, gera impactos no Brasil com a contribuição para o avanço de uma frente fria. O evento climático provoca o avanço de ar polar para regiões tropicais com o enfraquecimento do vórtice polar, os ventos em torno da Antártida, provocado por ondas atmosféricas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) "A COP na Amazônia trará soluções com muito mais força", diz Ana Toni]]

Em julho, a temperatura na Antártida estava acima da média e, no início de agosto, houve mais elevação. Esse foi o mês de julho mais quente na estação Polo Sul Amundsen-Scott desde 2002, aproximadamente 6,3ºC acima da média, segundo o analista de temperatura Stefano Di Battista. Em Vostok, localizada no centro da camada de gelo oriental, cerca de 6,5ºC esteve acima da média, marcando o período mais quente desde 2009.

"Onda de calor" na Antártida é provocada por enfraquecimento de vórtice polar (Reprodução / Instituto de Mudança Climática - Universidade do Maine)

As causas exatas desse aquecimento súbito atmosférico ainda não foram definidas, mas um consenso de cientistas acredita que, parcialmente, estão ligadas a acontecimentos na estratosfera. O aquecimento das águas oceânicas e o derretimento de gelo são as principais razões para o enfraquecimento do vórtice polar, provocado por ondas atmosféricas.

Esse foi o mês de julho mais quente desde 2002 na estação Polo Sul Amundsen-Scott (Reprodução / Instituto de Mudança Climática - Universidade do Maine)

A frente fria no Brasil está prevista para chegar no dia 7 de agosto, quarta-feira, à noite. O avanço deve ocorrer ao longo da sexta-feira, 9, para o Sudeste do país. Estados do Norte também poderão sentir a queda de temperatura mínima. A redução do calor deve se manter durante o segundo final de semana de agosto.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)