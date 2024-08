Sul do Pará pode ter temperaturas de até 39°, em agosto, prevê Inmet

O MetSul divulgou que em meio ao inverno, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil terão altas temperaturas e no Mato Grosso do Sul a máxima pode chegar a 40°. Enquanto isso, no verão amazônico José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), garante que Belém não chegará a 40°, mas que alguns municípios da região sul e sudeste do Pará, como Redenção, podem chegar a 37°.

O meteorologista José Raimundo explicou que nos primeiros dias do mês de agosto Belém e região litorânea terão máximas em torno de 35° e garante que mesmo com altas temperaturas Belém não chegará a 40°. Mas o sul do Pará pode apresentar temperaturas entre 37° a 39°. "Essa realidade não é necessariamente com relação aos primeiros dias de agosto, mas sim ao longo do mês", pontua o meteorologista.

Com relação às altas temperaturas, José Raimundo explica que a permanência do ar seco e a falta de nebulosidade são algumas das causas. "A nebulosidade regula a temperatura. Quando temos nuvens no céu passa menos radiação e a temperatura diminui", explica o meteorologista.

Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Segundo previsão da MetSul, a temperatura passará dos 30ºC mais ao Sul do País e ficará ao redor dos 40ºC no Centro-Oeste, prevê a empresa de meteorologia. Uma massa de ar quente predomina sobre grande parte do País neste início de mês, mantendo os dias quentes, principalmente à tarde. Na região amazônica, a expectativa é de temperaturas acima dos 35ºC.

A primeira semana do mês será extremamente quente na região brasileira. Conforme a MetSul, para Cuiabá, em Mato Grosso, e Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de vários dias com máximas perto ou até acima dos 40ºC nas duas cidades.

Em São Paulo, a projeção da MetSul indica que os primeiros dias do mês devem ser mais quentes no oeste e norte do Estado, com máximas variando entre 31ºC e 34ºC. No sul e leste paulista, o calor será mais intenso a partir de domingo, 4, com possibilidade de atingir marcas acima de 30ºC em regiões do litoral.