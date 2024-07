Urubus procuram sombra em Belém e imagem viraliza nas redes sociais; veja foto

O sol de Belém não está dando trégua nos últimos dias, e nem mesmo os urubus estão suportando voar por aí. Uma foto, que viralizou nas redes sociais, mostra um bando buscando refúgio em uma sombra na Praça do Relógio, próximo ao Mercado do Ver-o-Peso. A imagem foi acompanhada da legenda "Belém 50 graus", ilustrando a intensidade do calor na cidade.

Na última semana, a capital paraense já somou 17 dias consecutivos sem chuva, e as temperaturas se mantêm elevadas, ultrapassando os 35°C com frequência. No dia 16 de julho, a cidade registrou a temperatura mais alta do mês, com máxima de 35,6°C. Segundo o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito Meteorológico (Disme), essa foi a temperatura mais alta já registrada na estação do Inmet na capital paraense, mesmo na sombra.

A foto dos urubus na sombra viralizou nas redes sociais, gerando uma série de piadas, com muitos internautas se identificando com a situação. "Nem eles estão aguentando o calor de Belém", disse um internauta. "O malandro urubu desistiu de fazer rebu nesse calor", brincou outro, fazendo referência à famosa música de Dona Onete.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)