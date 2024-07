Cadê a chuva de Belém? Há 17 dias não chove na capital paraense; previsão é que dias secos continuem

A sensação de que os últimos dias têm sido muito quentes e secos não é apenas uma impressão de quem vive em Belém. A última chuva que caiu na capital paraense foi no dia 4 de julho, à noite, ou seja, os moradores da cidade estão há 17 dias sem a conhecida 'chuva da tarde' para aliviar o calor. As informações são com base no monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Distrito Belém.

O Inmet informa que, no acumulado do mês de julho, choveu 32,5 milímetros, o que corresponde a aproximadamente 20% do esperado para o mês, cuja média aguardada era de 156 milímetros. Praticamente toda a precipitação do mês aconteceu em uma única chuva, registrada na noite do dia 4 de julho, que contabilizou 29,7 milímetros. Essa quantidade corresponde a 91,3% do total de milímetros que efetivamente já choveu desde 1º de julho até esta segunda-feira, 22.

"A chuva do dia 4 foi uma chuva muito forte. As demais que aconteceram foram apenas pacandinhas, nada expressivo", comenta o meteorologista José Raimundo Souza, do 2º Distrito Meteorológico (Disme) do Inmet.

Para o especialista, o que vem acontecendo no tempo, em Belém, foge da normalidade. "Está tendo uma inversão térmica. O ar quando sobe diminui a temperatura, mas ela está aumentando - o que não favorece o desenvolvimento de nuvens. E não está acontecendo só em Belém, mas está tomando todo o estado do Pará. Inclusive, não está chovendo nas regiões litorâneas também", acrescenta.

Para quem não gosta de sol e calor, a notícia para os próximos dias é negativa: não há previsão de mudança. "Pelo menos para os próximos sete dias não há indícios de mudanças significativas", afirma Raimundo Souza. Com otimismo, o especialista chega a conjeturar: "Não descartamos um furo nessa massa de ar seco, que cause uma chuva de fraca intensidade, isolada".

Segundo os registros do Inmet, as temperaturas têm se mantido elevadas na capital paraense, chegando a ultrapassar os 35ºC. O dia mais quente este mês foi na terça-feira passada, dia 16, com máxima de 35,6ºC. "A maior já registrada na estação do Inmet, na sombra", detalha Raimundo.