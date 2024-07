Bombeiros já fizeram quase mil atendimentos pré-hospitalares nas praias do Pará

Para atender o grande fluxo de pessoas que buscam as praias e os balneários do Estado nos finais de semana de julho, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) adotaram medidas de prevenção nas praias, nas estradas, orientação e pronto atendimento.

Segundo os relatórios das equipes que estão atuando nas praias do Estado, até o final da manhã desta quinta-feira (18), foram realizados 963 atendimentos pré-hospitalares, 23.601 orientações e 5.593 pulseiras de identificação entregues.

Praias de Salinópolis

No município de Salinópolis, o trabalho é intensificado nas praias diante da grande movimentação. No Atalaia, estão instalados dois postos e há mais de 70 agentes distribuídos por toda a praia, com o suporte de duas motos aquáticas, embarcações, quadriciclos e viaturas.

O Segundo Tenente BM, Pedro Alencar, que integra as equipes que estão atuando em Salinópolis, diz que a orientação para quem está frequentando a praia é permanecer atento ao horário da tábua de marés, para que possam aproveitar o lazer e banho de mar com segurança.

“Temos informativos nas placas próximas à rampa do Atalaia e no atalho da Sofia, e ainda no percurso do deslocamento para a praia. Então, é de suma importância que o banhista possa ter conhecimento dos horários e locais onde haverá maré alta, onde ocorre uma difícil circulação não só de pessoas, mas de veículos", afirma.

Em caso de dúvida ou necessidade, o banhista pode se deslocar até um dos postos espalhados ao redor da praia ou falar com algum agente de segurança para evitar danos materiais e o mais importante, a preservação da vida e do bem-estar de todos, de acordo com ele.

Operação

Dividido em várias frentes, o trabalho dos militares ocorre na proteção balneária com a presença dos guarda-vidas às margens das praias para reforçar a orientação aos banhistas; além de equipes nos pontos para atendimento pré-hospitalar em caso de acidentes com animais marinhos, por exemplo; e militares atuam nas estradas, junto às outras forças de segurança nas ações de salvamento e resgate.

Pelo braço da Defesa Civil, outra frente é a identificação de crianças com pulseiras (também com os nomes dos responsáveis), para facilitar o trabalho em caso de perda na praia. As ações, desenvolvidas na Operação Verão 2024, reúnem mais de 870 militares, divididos em escalas, durante todo o período do veraneio.

VEJA MAIS

Distrito de Outeiro

Já as ações no Distrito de Outeiro contam com 35 militares do CBMPA atuando na prevenção balneária e pronto atendimento. Além disso, um dos diferenciais na Operação Verão 2024, também é a instalação do Posto de Atendimento Avançado do CBMPA no estacionamento da praia Grande, em Outeiro. Nele estão reunidos representantes de cada força para dar maior celeridade e realizar o monitoramento do Distrito.

Coordenando as ações nessa primeira etapa da Operação em Outeiro, o Major Veloso reforça a importância do posto de atendimento. “Com mais esse suporte, nós conseguimos reunir as equipes e manter sempre um serviço integrado, então todos os órgãos do sistema de segurança têm acesso ao nosso posto para estar desenvolvendo as suas atividades. Estamos também com os bombeiros distribuídos em todas as praias e também em uma viatura de resgate", concluiu.

A Operação Verão 2024, coordenada pela Segup, em parceria com os órgãos municipais e federais, prossegue com mais de 5 mil agentes atuando nas ações ostensivas e preventivas em 92 localidades do Estado, até o dia 5 de agosto.