Salinas: praia do Atalaia tem sábado agitado no 3º fim de semana de julho

O terceiro fim de semana de julho contina com grande fluxo de veranistas na manhã deste sábado (20), na praia do Atalaia, no município de Salinópolis. Por volta das 8h, o movimento ainda era tranquilo, mas foi ganhando ritmo com turistas aproveitando o sol acompanhado de céu aberto e temperatura de 31 °C. Muito banho de mar salgado e diversão nas areias brancas do balneário fazem a alegria de famílias e ambulantes.

Primas, Lorrana Santos, Samilly Araujo e Samara Azevedo marcaram presença no Atalaia para aproveitar o dia. Elas são estudantes e viajaram juntas para prestigiar os tradicionais shows realizados na praia durante as férias de julho. As meninas pretendem aproveitar os próximos eventos de nomes famosos previstos para dar continuidade ao verão.

Lorrana, estudante de engenharia de software, explica que a ideia é aproveitar ao máximo um dia quase inteiro na praia. “É ideal para pegar um bronzeado e curtir os shows. Chegamos desde sexta e estamos aproveitando desde cedo na areia. Vamos passar o fim de semana inteiro, tomando banho e curtindo as músicas”, relata. Samilly acrescenta que esse tipo de lazer é marca de Salinas. “O verão com gente animada é o melhor para as férias. Algo que nem nem tem na cidade”, pontua.

Superação

Com o apoio de uma cadeira de rodas, o funcionário público aposentado Jacob Aben-athar superou a distância e a locomoção reduzida para voltar à praia, local onde sempre costumava frequentar nas temporadas de férias, ao lado da esposa e filhos. “A distância e com menos poder de locomoção, com problema de joelho, de artrose, a gente já fica pensando duas vezes antes de vir. Mas a família alugou uma cadeira de rodas para ajudar no transporte e viemos quase todos reunidos nessa minha praia preferida”, explica Jacob.

A família do funcionário público aposentado Jacob Abenatar o ajudou a ir à praia e aproveitar o final de semana (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Resíduo sólido atrapalha vendedores locais

José Maria dos Santos, vendedor de camarão seco, conseguiu garantir boas vendas mesmo com um contratempo. Ele recebeu atendimento na tenda dos guarda-vidas dos bombeiros, por volta das 10h, devido um ferimento ocasionado por uma garrafa mal descartada, que deixou um corte profundo nos pé direito do autônomo. “Quando eu vi já tinha pisado. Estava andando e, de repente, olhei para baixo e o vidro já tinha perfurado. Um homem que passava me ajudou, foi gentil me dando uma cadeira e lavando meu pé. Depois, o Corpo de Bombeiros chegou e me trouxe para a tenda, para fazer o curativo, mas segui trabalhando porque é minha principal fonte de renda”, explica.

Resíduo sólido descartado de forma irregular em praia de Salinas feriu o autônomo (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Bombeiros

De acordo com o 2º Tenente Mauro Menezes, na tenda dos guarda-vidas, são, em média, 10 casos de acidentes por dia e, a maior parte dos registros esse ano, envolvem animais marinhos e lixo descartado na praia. Em quando há caso de criança desaparecida, o Conselho Tutelar pode ser acionado.

O 2º Tenente Mauro Menezes, do Corpo Bombeiros, explica que a maioria dos casos atendidos são envolvendo animais marinhos e lixo descartado (Foto: Igor Mota / O Liberal)

“A gente tem muitas ocorrências aqui, principalmente de final de semana, com crianças desaparecidas. Em alguns casos mais drásticos, é mais difícil, mas se a criança fica muito tempo aqui na nossa barraca, ou então reiteração, quando a mesma criança desaparece várias vezes, a gente já aciona o Conselho Tutelar”, explica. Menezes também reforça que os bombeiros fazem o trabalho de orientação com os veranistas e os ônibus de passeio que chegam com famílias.