Suco de frutas do Pará: veja 5 opções para se refrescar no verão amazônico e como fazer cada bebida

O Pará é conhecido mundialmente por uma ter uma culinária diversa. Entre essa variedade, estão as frutas regionais, que são bastante utilizadas na produção de sucos em restaurantes, praças e nas casas dos paraenses.

Na região, há o anual verão amazônico, no meio do ano, quando as temperaturas sobem e qualquer opção para se refrescar é válida. Durante essa época, nada melhor do que tomar aquele "suco feito da fruta", não é mesmo? Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal listou 5 sucos com frutas típicas do Pará para você fazer e se refrescar do calor.

Suco de cupuaçu

Ingredientes

2 polpas de cupuaçu congeladas

200 ml de água

Gelo a gosto

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Espere as polpas descongelarem um pouco para serem melhor processadas no liquidificador.

Coloque todos os ingredientes em um liquidificador;

Bata até se transformar em uma consistência homogênea.

Sirva bem gelado. Se preferir, coe o suco e adoce ao seu gosto.

Suco de graviola

Ingredientes

1 graviola

200 ml de água

Gelo a gosto

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Descasque a graviola, coloque em um recipiente de boca larga e esprema a fruta Separe o suco e passe o amasse o miolo da fruta em uma peneira/crivo para render Junte o suco separado com o que foi coado; Se preferir, pode adicionar suco de limão, gengibre e açúcar e misturar. Sirva gelado ou com pedras de gelo.

Suco de manga

Ingredientes

1 unidade de manga rosa grande

3 colheres (sopa) de açúcar

500 ml de água

Modo de preparo

Retire a casca da manga e corte em pedaços médios. Coloque em um liquidificador com a água e bata bem. Coe e volte o suco para o liquidificador com o açúcar. Bata mais 1 minuto e já está pronto.

Suco de bacuri

2 bacuris maduros

500ml de água

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Corte os bacuris ao meio e retire a polpa com o auxílio de uma colher.

Coloque a polpa do bacuri no liquidificador.

Adicione a água e o açúcar.

Bata tudo no liquidificador por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura homogênea.

Se preferir, coe o suco para remover possíveis fibras.

Sirva o suco de bacuri gelado.

Suco de taperebá

Ingredientes

500g de taperebá/cajá maduro

1 litro de água

Açúcar ou adoçante a gosto

Gelo a gosto

Modo de preparo

Lave os cajás sob água corrente para retirar as impurezas na fruta.

Corte a fruta ao meio e retire as sementes.

Corte em pedaços pequenos.

No liquidificador, adicione os pedaços de taperebá/cajá, a água, o açúcar ou adoçante e bata até obter uma mistura homogênea.

Passe o suco no coador e sirva em seguida com gelo.