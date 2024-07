Colônia de férias para pets é solução para tutores que pretendem viajar em julho

Durante o verão amazônico, nas férias de julho, viajar entra na programação de muitas pessoas que pensam em relaxar durante esse período. Para os tutores de cães e gatos, a preocupação gira em torno do local onde irão deixar seus pets enquanto viajam e não podem levá-los. Pensando nisso, atualmente existem diversos espaços adaptados para receber os animais, as colônias de férias, com atrativos para garantir uma estadia divertida e segura.

Em Belém, a proprietária do Pet Home Hotel, Camila Damasceno Rodrigues, um espaço que funciona ao longo do ano como uma espécie de creche para cães, que busca trabalhar o comportamento dos animais, trazendo o bem estar dos bichinhos de forma geral. “A nossa proposta é criar uma diversidade de atividades físicas e mentais, fazendo com que o cão fique tranquilo e equilibrado. E claro, com muito carinho para amenizar a ausência dos papais”, diz.

Camila explica que os cães passam o dia fazendo as atividades de recreação e que, às 18h, eles começam a se preparar para jantar. Às 20h, começam a ir para os quartos para dormir.

“Também oferecemos um quarto com ar-condicionado, televisão, tudo o que eles têm em casa para ficarem o mais acomodados possíveis, em um espaço livre. Antes, o cachorro passa por um período de adaptação, a gente conhece o estilo dele. Na acomodação é feita a separação para que não haja brigas”, explica a empresária.

Empresária oferece serviços de 'creche para cães' ao longo do ano. (Wagner Santana / O Liberal)

Entre os cuidados realizados pela equipe multiprofissional do espaço, estão: higiene; alimentação; repouso, principalmente para idosos ou filhotes; e ficar atento a qualquer problema de saúde. A diária de hospedagem pode custar até R$ 100.

A duração máxima de uma hospedagem no Pet Home é de 30 dias, pois segundo Camila, esse é o tempo limite que eles acreditam ser saudável para os animais ficarem longe de seus tutores. Mais do que esse tempo, pode gerar um grande desconforto para os pets, mesmo estando num ambiente dinâmico e divertido, eles passam a sentir a falta de seus donos e podem não querer mais participar das atividades propostas.

A dona do espaço explica que é possível deixar os cães em tempo integral, porque eles têm uma boa socialização. Já os gatos, por serem menos sociáveis, ficam em espaço individual, sem a necessidade interação com outros animais.

Frequentadora assídua do hotel

Tekila, uma cadela vira-lata de de 3 anos, utiliza o espaço desde os primeiros meses de vida. Ela fica 2 vez por semana um dia inteiro, e é hospedada para passar um período maior quando sua tutora, a comerciante Manoelle Barros, precisa viajar.

“Ela utiliza o hotel desde muito pequena. A primeira vez ela tinha 6 meses ainda. Sempre indico pois é um local muito seguro. Além de os cachorros serem sempre muito bem cuidados, o que me dá mais segurança é o fato de os cachorros ficarem livres o tempo todo. Nunca ficam presos. E durante a noite sempre dormirem juntos com um monitor”, afirma a tutora.

Tutora não abre mão do cuidado com sua Pet, principalmente quando precisa viajar. (Wagner Santana / O Liberal)

Manoelle explica que Tekila faz parte da família, com isso, faz total diferença que ela esteja em um local onde seja tratada bem, sem preocupações, durante algum compromisso que lhe faça precisar deixá-la no hotel.

“Eles enviam fotos e vídeos o tempo inteiro informando como ela está. É o lugar que ela mais gosta. Passa o dia inteiro brincando, interagindo com outros cachorros, além de treinamentos de comando básicos. E quando eu pego ela de volta. Sempre volta banhada, cheirosa e super cansada da colônia de férias. É sempre um período de qualidade pra ela”, conclui.

Veja opções de colônias de férias para pet na Grande Belém

Pet Home Hotel (@pethomehotel_)

Local: Tv. Castelo Branco, 565, bairro de São Brás, em Belém

Telefone: (91) 98418-2118

Pet Park Belém (@petparkbelem)

Local:Tv. Teófilo Condurú, 704, bairro de Canudos, em Belém.

Telefone: (91) 99334-0654

Eco Pets Resort (@ecopetsresort)

Local: Est Pr. Bruno Sechi, 100, bairro do Bengui, em Belém

Telefone: (91) 98033-0630

AUpart - PetShop (@petaupart)

Local: Av. Dr. Freitas, bairro da Pedreira, em Belém

Telefone: (91) 98281-8000

Mascote’s Home Hospedagem pet (@mascoteshome)

Local:Tv. Dr. Enéas Pinheiro, 2788, bairro do Marco, em Belém

Telefone: (91) 99177-2409

Casa Cão Creche (@casacao.crechehotelpet)

Local: Park dos Coqueiros, Quadra 3, rua D, n 11; bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Telefone: 91 98626-2111

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)