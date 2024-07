Metade dos pets brasileiros são adotados e a maioria é vira-lata, indica pesquisa

Um estudo realizado pela Quaest em parceria com a PetLove, entre 17 e 20 de junho, aponta que 94% dos brasileiros já tiveram ou possuem um animal de estimação em casa. A pesquisa, que entrevistou 1.001 pessoas com 16 anos ou mais, também revela que a adoção se tornou a principal forma de se ter um pet no Brasil, com 50% dos tutores relatando ter adotado seu animalzinho.

Dos entrevistados, 72% afirmaram conviver com um animal de estimação atualmente, enquanto 22% já tiveram um pet em algum momento da vida. Entre os que possuem um animalzinho, 47% têm um cachorro, 23% têm um gato, 12% têm aves, 6% têm peixes, 6% têm roedores e 3% têm tartarugas, cágados ou jabutis.

Vira-latas dominam os lares brasileiros

Os cães são os pets mais populares do país, com 47% dos entrevistados relatando já ter tido um cachorro. Em segundo lugar, vêm os gatos, com 23%. Aves, peixes, roedores e tartarugas também fazem parte da vida de muitos brasileiros, mas em menor proporção.

Quando se trata da raça dos animais, os vira-latas estão na liderança. Entre os cachorros, 32% são sem raça definida (SRD), enquanto 52% dos gatos são SRD. Já entre as raças "puras" mais populares, estão os pitbulls (7%), poodles (6%) e shih tzus (6%) entre os cães; e o siamês (16%), o persa (3%) e o angorá (3%) entre os gatos.

Mais que bichinhos de estimação: membros da família

Os resultados da pesquisa demonstram a forte conexão que os brasileiros possuem com seus animais de estimação. Além de serem companheiros, os pets também são vistos como membros da família e podem trazer diversos benefícios para a saúde mental dos seus donos.

Para 93% dos tutores entrevistados, os seus pets são considerados membros da família. Além disso, 94% dos donos de animais acreditam que cuidar de um bichinho de estimação contribuiu para a melhora da sua saúde mental.

Confira a pesquisa completa:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)