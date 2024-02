Cachorrinha vira-lata demonstra gratidão a veterinárias e vídeo viraliza

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostra uma cachorrinha vira-lata demonstrando sua gratidão às veterinárias que a salvaram. Resgatada das ruas em Vila Velha, Espírito Santo, em novembro de 2023, Patinha, como foi batizada, se tornou o xodó da clínica Pet do Bem.

A cadelinha, que sofria de uma grave ferida na pata direita, com risco de amputação, foi tratada pelas veterinárias que aparecem no vídeo. Com limpeza e cuidado constante, a equipe da clínica conseguiu reverter o quadro e Patinha está se recuperando muito bem.

A gratidão da cachorrinha é tanta que ela não desgruda das veterinárias. Em um momento adorável capturado, ela pula de alegria e "arrasta" as profissionais pelo avental para sua caminha, em um espaço reservado da clínica.

A vira-latinha agora espera ansiosamente por um lar. A Pet do Bem está ajudando Patinha a encontrar uma família que a acolha e a trate com todo o carinho que ela merece. Todas as informações para a adoção estão no perfil oficial da clínica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)