Sem cadeirinha e sem cinto: fiscalização cobra medidas de segurança de condutores em Salinas

Usar capacete, respeitar os limites de velocidade, não beber ao dirigir, usar o cinto de segurança e não utilizar o celular na direção. Essas são algumas atitudes que mais evitam sinistros de trânsito, mas apesar de obrigatórias, nem sempre são respeitadas. Alertar os condutores sobre os riscos de acidentes é a principal missão que as equipes de educação do Detran vêm realizando na "Operação Verão" deste ano.

Em Salinópolis, balneário bastante procurado do Pará, os motoristas que chegam para curtir as férias são recepcionados com abordagens educativas. Os agentes de educação do Detran orientam sobre os principais fatores de risco. O Departamento lembra que para evitar acidentes, os condutores devem evitar o uso do celular ao volante, dirigir após consumir bebida alcoólica e trafegar acima da velocidade permitida. Outras dicas também preservam a vida no trânsito, como pilotar motocicletas utilizando o capacete, usar o cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e conduzir crianças no dispositivo de segurança adequado conforme a idade e altura.

As abordagens de recepção ocorrem na PA-124, na entrada de Salinópolis. O analista de trânsito e servidor da educação, Mário Diego Valente, diz que muita gente chega despreocupada com a segurança.

"Nosso trabalho é realizar o choque educativo do condutor, ou seja, orientar e pedir que eles façam a intervenção na hora, corrigindo os erros ainda no momento da nossa abordagem. Feito isso, todo mundo segue em segurança para as praias", explica o analista de trânsito.

Alto número de infrações

Na última sexta-feira (19) e sábado (20), deste terceiro fim de semana das férias escolares, vários flagrantes de imprudências foram registrados pelas equipes, principalmente a condução de crianças fora da cadeirinha ou sem o cinto de segurança. Também há casos recorrentes de objetos e animais soltos e celulares sempre próximos ou até no colo dos motoristas. Outra orientação ainda na chegada é quanto aos horários da maré baixa e preamar. Em Salinópolis, a maré alta é uma constante preocupação dos órgãos de segurança do Estado e o Detran informa os horários em que os banhistas precisam retirar os veículos da faixa de areia para evitar transtornos.

Neste domingo (21), o trabalho das equipes de educação ocorre nas praias. Neste caso, as orientações são voltadas para os banhistas que vão retornar a Belém e outros destinos. "Em geral, o retorno é quando mais ocorre acidente, porque a pessoa já curtiu o fim de semana, dormiu pouco e quase sempre fez consumo de álcool e ela faz a contramão para chegar logo em casa. Então, a gente reforça o comportamento para que o lazer seja totalmente seguro", detalha Diego.

Satisfeito com todas essas orientações, o empreendedor Daniel Vieira agradeceu pela viagem tranquila ao longo de Belém até Salinas, mas admitiu o medo que sente de sofrer acidentes. "Ainda tem muito motorista irresponsável, a gente torce para chegar e voltar em paz e esse trabalho do Detran é muito importante para educar todo mundo", destacou.

Confira as dicas do Detran para evitar acidentes de trânsito

Evitar o uso do celular ao volante

Dirigir após consumir bebida alcoólica

Trafegar acima da velocidade permitida

Pilotar motocicletas utilizando o capacete

Usar o cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo

Conduzir crianças no dispositivo de segurança adequado conforme a idade e altura