Trânsito de veículos se intensifica no início da noite desta sexta, na saída de Belém pela BR-316

O trânsito na saída de Belém no início da noite dessa sexta-feira (19/07) é intenso rumo aos balneários do interior. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), o fluxo na rodovia BR-316 permaneceu fluindo ao longo do dia. A concentração maior de veículos ocorre entre os Km 06 e 09, a partir da Avenida Independência.

Os agentes controlam o tempo do semáforo para dar maior fluidez. Um acidente foi registrado no período da manhã apenas com danos materiais. Um veículo teve pane mecâmnica no Km 10, o que atrapalhou o trânsito, mas os agentes de trânsito atuaram para liberar do fluxo.

Os carros saiam de Belém em velocidade reduzida. Na comparação com o segundo final de semana, o trânsito está mais tranquilo. O trânsito lento também foi registrado na avenida Independência com a rodovia BR-316.

Pela manhã, o fluxo de veículos no sentido de saída da cidade estava intenso por volta das 10h. Foi possível perceber a presença de muitos ônibus de viagem e caminhões de grande porte trafegando na mesma direção. O sentido que leva ao centro de Belém apresentou leve congestionamento devido a um acidente de trânsito entre um carro de passeio e um ônibus, por volta das 7h da manhã, no entorno do viaduto na BR-316, mas normalizado no decorrer do dia, ninguém ficou ferido.

Em nota divulgada por volta das 10h30, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que os veículos envolvidos no acidente já foram retirados da rodovia e confirmou que ninguém se feriu.

saída de Belém Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

“O acidente foi no KM 03 da BR-316, sentido Marituba/Belém. Sobre o movimento da rodovia nesta sexta-feira, 19, o fluxo é considerado estável, com maior concentração de veículos entre os quilômetros 06 e 09, até a saída da Avenida Independência”, detalha a nota.

A Polícia Civil (PC) informou que equipes da delegacia de Ananindeua apuram as circunstâncias do acidente. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.

Viajantes podem enfrentar congestionamento

Para os que pretendem sair da cidade nesta manhã, o trânsito começa a ficar mais lento nas proximidades do viaduto e segue por todo o município de Ananindeua. Entre os veículos trafegando, além dos carros de passeio convencionais, muitos ônibus de viagem e caminhões de carga passam pela BR-316.

PRF relata poucos acidentes na manhã desta sexta

Na barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Castanhal, por volta das 11h, os agentes relataram um movimento com poucos acidentes e casos excepcionais. No entanto, destacaram que o fluxo nesta sexta-feira foi mais intenso do que nos demais dias, isso por causa da aproximação do final de semana, quando a maioria viaja. Apesar do movimento intenso, os policiais comemoram a baixa demanda de casos graves nesse verão.

Segundo os agentes federais, os únicos registros da manhã da sexta foram durante a madrugada e no início da manhã, sendo ambos os acidentes com motos.