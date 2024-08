Combu vai receber profissionais da saúde para discutir clima, saúde e sustentabilidade

A revista digital Front Saúde realizará, na próxima sexta-feira (09), na Ilha do Combu, em Belém, o evento Meeting: Clima, Saúde e Sustentabilidade. Gestores e profissionais de saúde terão a oportunidade de discutir e implementar tarefas que promovam a sustentabilidade, garantindo impacto positivo na saúde das futuras gerações.

Sipriano Ferraz, secretário adjunto de Saúde do Estado do Pará e organizador do evento, explica que é preciso discutir a pauta clima-saúde e a sustentabilidade do setor de saúde. "Precisamos ter hospitais sustentáveis, que são grandes emissores de poluentes. Estamos preparados para suportar as consequências das mudanças climáticas no nosso sistema de saúde?", questiona Sipriano.

Por conta da COP30, que será na capital da Amazônia, em Belém, o evento traz essa temática como foco central. "Terei o prazer de receber o presidente do Einstein com dois dos seus principais diretores: o Superintendente de Sustentabilidade e o Diretor de Responsabilidade Social. Inclusive, o Einstein já vem discutindo conosco investimentos em saúde aqui no estado do Pará", acrescenta .

A ideia é discutir estrategicamente os próximos passos dos hospitais sustentáveis com energia limpa, sem a utilização de papel e com novidades que estão por vir.

Este ano, o Brasil enfrentou dois grandes desastres naturais. No Norte aconteceu uma das maiores secas já registradas na região. E no Sul, inundações devastaram o estado do Rio Grande do Sul, que afetaram centenas de cidades. Sem contar com as ondas de calor que assolaram o país desde novembro de 2023. E o surto de Dengue, que bateu recorde com mais de 5 milhões de casos registrados apenas neste ano.

"Esse fato vem sendo diretamente associado às mudanças climáticas, ao aquecimento global e ao aumento da temperatura, que favorecem o cultivo das larvas", pontua o organizador do evento.

Todos esses eventos fizeram com que o Sistema de Saúde do Brasil, seja público ou privado, ficasse sobrecarregado. Principalmente devido às doenças subsequentes a esses eventos e ao não-preparo para situações de calamidade.

De acordo com o organizador do evento, as causas estão intimamente ligadas às mudanças climáticas. Outro problema que a saúde enfrenta é a falta de sustentabilidade que as redes hospitalares possuem. Sendo grandes emissores de carbono e poluentes, prejudicando o meio ambiente e consequentemente tendo altos custos.

"A urgência em abordar as mudanças climáticas e sustentabilidade emerge como uma das principais estratégias para mitigar esses efeitos na saúde indo além da proteção ambiental. As mudanças climáticas, sem sombra de dúvidas, são o assunto do momento. Elas afetam o setor de saúde de diversas formas. Podemos dar exemplos, como os desastres naturais recentes no Rio Grande do Sul, que geraram uma calamidade no sistema de saúde. Por exemplo, pessoas que faziam tratamento para hipertensão e diabetes tiveram a descontinuidade dos seus tratamentos e acabaram descompensadas, além de surtos de doenças como leptospirose”, acrescenta Sipriano Ferraz.

Serviço:

Data: 09/08

Hora: 12h

Local: Espaço Aruna, Ilha do Combu