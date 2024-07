Amazon Summit reúne líderes nacionais para discutir sobre bioeconomia em Belém

Belém sediará nesta quinta-feira (1º) o Bioeconomy Amazon Summit (BAS), promovido pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil e a gestora de venture capital KPTL, para discutir sobre inovação e empreendedorismo na agenda global de mudanças climáticas. O evento acontece das 9h às 18h no Hangar Centro de Convenções. Na abertura, está prevista a participação do governador do Pará, Helder Barbalho; Puyr Tembé, Secretaria dos Povos Indígenas (TBC); Maira Pinto Cauchioli Rodrigues, Gabinete da Diretoria de Negócios e Líder do Programa Mulheres nos Negócios Internacionais, ApexBrasil; entre outras personalidades.

O evento é aberto ao público, com inscrição gratuita pelo site bioeconomyamazonsummit.com. A expectativa é que mais de 600 pessoas participem das discussões e painéis elaborados, entre altas lideranças dos setores público e privado, representantes de organizações, empreendedores, investidores e sociedade civil.

O BAS tem o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), da APEX Brasil, do Mercado Livre, do Sebrae (Pará) e da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS).

O CEO do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, Carlo Pereira, afirma que o Brasil tem o potencial de ser reconhecido como modelo de sustentabilidade para o mundo, e o fato de sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) estimula as discussões no setor empresarial sobre o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o avanço na Agenda 2030.

“O BAS é mais uma das ações que o Pacto Global tem realizado para que o setor empresarial esteja bem preparado para este momento. Vamos fazer a ponte entre os empreendedores da economia da região e os investidores e cientistas, fomentando esse mercado cada vez mais promissor e necessário. Vamos também promover debates com especialistas na área e com grandes corporações que têm se destacado na sustentabilidade corporativa no país”, declara Carlo Pereira.

Já para o CEO da KPTL, Renato Ramalho, esses encontros propiciam a troca de aprendizado entre as discussões e oferecem oportunidades de investimentos em negócios locais.

"Das 65 companhias no nosso portfólio hoje, a maioria está em fase de tração. Destas, 10 exercem atividades diretamente conectadas com o bioma da Amazônia nas mais variadas áreas. Começamos essa agenda em 2013, com o fundo FIMA, ao investir em empresas que priorizam a sustentabilidade em seu modelo de negócios. Até chegar ao Fundo Floresta e Clima, desde 2022, dedicado a mapear e investir em empresas de impacto em sustentabilidade e bioeconomia.

O mais recente projeto, lançado em junho, é o Amazonia Regenerate Accelerator and Investment Fund, com o apoio do BID Lab, que terá US$ 11 milhões para investir na largada. O plano é atrair novos investidores internacionais e alcançar US$ 30 milhões (R$ 158 milhões) ao longo dos próximos 18 meses.