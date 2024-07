De olho na COP 30, empreendedores paraenses investem em capacitação

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém em novembro de 2025, será uma grande oportunidade para impulsionar o negócio de empreendedores paraenses. Com as atenções para o evento que vai trazer líderes e turistas de várias partes do mundo à capital paraense, empreendedores já começam a investir em capacitação para impulsionar seus negócios.

Chef e proprietário de um empreendimento de pizzarias no Pará, Fábio Lima viajou para a Itália com o objetivo de adquirir novos conhecimentos sobre a autêntica pizza italiana para oferecer qualidade e se destacar no mercado com as oportunidades que devem surgir com a COP 30.

“Será uma imersão, uma viagem de turismo e muito conhecimento. Em pensar que tudo isso começou numa cozinha na cidade de Vigia, a emoção vai tomando conta. Minha experiência em degustar pizzas em vários lugares renomados na Itália me permite notar as peculiaridades da massa, da cobertura e do preparo do molho de tomate. Essa bagagem de conhecimento será de grande valor para o meu trabalho no Pará”, acrescentou que pretende trazer novidades ao empreendimento.

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará, avalia que o atual cenário de visibilidade e captação de recursos que o Estado se encontra devido à COP 30 favorece a abertura de empreendimentos por conta das demandas que devem surgir.

“Há estudos que apontam algumas áreas que serão muito impactadas positivamente, em relação às oportunidades de negócios, que são alimentos e bebidas, hospitalidade, mobilidade e economia criativa”, aponta o diretor.

VEJA MAIS

Magno explica que o nível de sucesso de um negócio envolve algumas variantes, especialmente o posicionamento no mercado. “Oferecer um produto ou serviço que sejam respostas às necessidades dos consumidores é um caminho acertado”, declara.

De acordo com o representante do Sebrae no Pará, a entidade é especialista em orientação, capacitação e gestão de negócios. Além de oferecer capacitações voltadas tanto para empreendedores efetivos quanto para quem deseja iniciar um negócio, sobretudo aproveitando as oportunidades geradas com a realização da conferência em Belém.

Moradora da Ilha do Combu, em Belém, e atuante há oito anos no ramo do turismo da região, Analice Mota, de 44 anos, é proprietária de uma agência que oferece roteiros turísticos para a ilha.

Analice Mota criou uma agência que oferece roteiros turísticos para a Ilha do Combu (Divulgação)

Inicialmente, Analice oferecia apenas o serviço de travessia, no entanto, viu no Combu o potencial turístico da ilha e decidiu abrir a agência e buscar capacitação para receber os turistas que chegarão com a COP 30.

“Com essa questão da COP 30, estamos nos preparando para receber os turistas que vão chegar à cidade. Estamos nos capacitando com o Sebrae para agregar outros serviços no nosso trabalho e oferecer vários tipos de experiências para os clientes”, revela a empreendedora.

Valorização da cultura

Para aproveitar a movimentação que deve ocorrer em Belém por conta do evento internacional e valorizar a cultura ancestral amazônica, o empresário e terapeuta holístico Álvaro Matos desenvolveu um serviço chamado “Experiências Amazônicas”, que envolvem banhos de ervas, escalda-pés e protocolos de pele e cabelo com produtos naturais da Amazônia, como óleos vegetais de açaí e castanha-do-Pará, por exemplo.

Matos explica que a ideia é fazer com que as pessoas que estão na capital paraense consigam ter verdadeiras imersões de autocuidado amazônico, sem a necessidade de sair do ambiente urbano.

“Pensamos em desenvolver experiências individuais em que as pessoas possam sentir um pouco da natureza e das transformações que as ervas e plantas da Amazônia proporcionam, em um local no meio da cidade”, afirma.

Ao todo, quatro “experiências amazônicas” foram criadas pelo terapeuta holístico e pela alquimista floral Célia de Matos e a fitoterapeuta Carol Telles: Cheiro Amazônico, Relax Amazônico, Skincare Amazônico e Sagrado Feminino.