Lojinha do Orgulho LGBTQIA+: Conheça o novo espaço de diversidade e empreendedorismo em Belém

Para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+, os empreendedores da comunidade terão um espaço especial e exclusivo até o dia 30 de junho, no shopping situado na Avenida Augusto Montenegro. Nesse período, a "Lojinha do Orgulho LGBTQIA+", localizada no piso 1 do empreendimento, será dedicada à exposição e venda de produtos. A iniciativa conta com a parceria do projeto "Olivia Empreende", que visa fortalecer negócios e empreendedores LGBTQIA+.

Nesse espaço serão comercializados diversos itens, incluindo velas e sabonetes perfumados, ecobags e pinturas da Kandiá Velas e Artesanatos; roupas da marca Mulambra; zines, prints, adesivos e ímãs de Rodrigo Leão; e peças de moda expostas pela drag queen Tristan Soledade, entre outros.

Marcos Melo, presidente da ONG Olivia, diz estar confiante de que a loja será crucial para aumentar a visibilidade dos empreendedores LGBTQIA+. “Pra gente é uma alegria enorme poder inaugurar uma lojinha que traz em seu nome o Orgulho LGBTQIA+, justamente na semana em que celebramos esse Orgulho. Tenho certeza que ela será muito importante para ampliar não apenas a visibilidade dos empreendedores, mas para estimular nas pessoas o respeito à nossa população”, afirma.

“Nosso objetivo é dar visibilidade aos empreendedores LGBTQIA+, tanto para membros da comunidade quanto para o público em geral. Dessa forma, reforçamos o compromisso do shopping com a diversidade e a inclusão, aproveitando a oportunidade de celebrar a cultura e a criatividade da comunidade LGBTQIA+”, destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém. Ela acrescenta que a iniciativa reflete o compromisso do shopping com a diversidade e a inclusão, sendo uma oportunidade de celebrar a cultura e a criatividade da comunidade LGBTQIA+.

Seviço

Lojinha do Orgulho LGBTQIA+

Local: Piso 1 do Parque Shopping Belém, ao lado da loja C&A (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)

Data: Até 30 de junho de 2024

Horário: 10h às 22h