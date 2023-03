Projeto estimula sustentabilidade em condomínios

Orientar sobre as boas práticas relacionadas à coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos em condomínios residenciais é o objetivo da ação denominada Condomínio Lixo Zero, que vai ocorrer ao longo de um mês em diferentes espaços da Grande Belém. A iniciativa é do Hub BRCircular em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil. Na capital paraense, o trabalho inicia a partir desta segunda-feira (20) no bairro da Sacramenta.

LEIA MAIS:

“O propósito é estimular a coleta de resíduo eletrônico, vidro, plástico, inclusive, a coleta de orgânicos, fazendo isso de maneira socioeducativa, que vai ser uma maneira do próprio espaço contribuir para o meio ambiente da cidade. Essas ações vão ocorrer sempre nesses espaços no intervalo de 15 dias a um mês, dependendo do tamanho do espaço do condomínio”, explica o coordenador do Lixo Zero Belém, Hebert Cavalheiro, ressaltando que o projeto visa atender tanto os moradores quanto trabalhadores.

Além da educação ambiental, as práticas de reciclagem e reaproveitamento também serão estimuladas junto ao público. “As ações vão partir da coleta de resíduos e, depois, será aplicada a transformação em um novo produto. Por exemplo, transformar uma garrafa de vidro em abajur, ou aquela roupa velha em uma bolsa e assim por diante”, comenta Hebert.

Após a formação, os condomínios participantes serão avaliados e receberão certificados “A ideia é que sempre os condomínios continuem com essas ações, sempre melhorando para que possam ajudar ao meio ambiente da cidade”, completa o coordenador.

Serviço: O movimento Lixo Zero Belém ocorre até 18 de abril. Condomínios interessados em participar podem entrar em contato pelo Instagram @brcircular23 ou pelo Whatsapp (91) 99372-9745.