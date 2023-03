Enquanto a licitação da coleta de lixo não é concluída, Belém registra pontos com lixo e entulho

Enquanto a licitação da coleta de lixo não é concluída, Belém segue com sujeira e coleta irregular, algo arriscado num período de chuvas fortes. É que esses resíduos sólidos são arrastados para as valas, esgotos e canais, além de acumular água e atrair insetos e serem criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Em vários pontos há a mistura do lixo domiciliar com entulhos, que são, por exemplo, restos de construção, sofás velhos ou galhos de árvores. Essa cena é muito comum, principalmente, às margens dos canais que cortam a cidade.

E a quantidade desses resíduos sólidos atrai vários bichos, o que pode resultar em problemas à saúde dos moradores. Na travessa Quintino Bocaiúva, com a travessa Dr. Brito, no Jurunas, e às margens do canal, havia muito lixo e entulho, incluindo um sofá velho, na manhã desta sexta-feira (10). Parte desse material caiu no canal. E os resíduos ocupavam o espaço reservado para os ciclistas.

O motorista Fábio Santos, 43 anos, mora naquela área. Ele disse que, todo dia, a prefeitura coleta o lixo domiciliar. E que, a cada dois dias, os trabalhadores a serviço da prefeitura recolhem o entulho. O problema é que moradores de outras áreas despejam o entulho naquele local.

A empregada doméstica Tatiana Machado, 42 anos, reclamou dos “carrinheiros”, que usam carros de mão e que, em troca de algum dinheiro, retiram os entulhos dos imóveis e jogam esses resíduos nas vias públicas, principalmente às margens dos canais ou nas esquinas da cidade (Carmem Helena/O Liberal)

Moradora reclama da ação de "carrinheiros"

A empregada doméstica Tatiana Machado, 42 anos, confirmou que outras pessoas jogam o lixo naquele ponto. São os “carrinheiros”, que usam carros de mão e que, em troca de algum dinheiro, retiram os entulhos dos imóveis e jogam esses resíduos nas vias públicas, principalmente às margens dos canais ou nas esquinas da cidade.

“A prefeitura tira o lixo e leva o entulho. Só que vem gente de outro lugar e joga o lixo de novo aí. A gente reclama e eles ficam falando. E a gente não pode fazer nada”, afirmou.

Dessa forma a área fica suja o tempo todo. “Isso atrai ratos e os cachorros ficam rasgando os sacos. Fica um mau cheiro”, contou Tatiana. “Vai para a pista e embapa os ciclistas de passarem por aqui, porque o lixo tá no meio da rua. E vai para o canal também, prejudicando muitas pessoas”, afirmou. Também havia lixo e entulho às margens da avenida Bernardo Sayão.

Na quinta-feira (9), a Prefeitura de Belém informou que já publicou o edital de licitação para delegação, mediante concessão administrativa, dos serviços públicos especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município.

A abertura da licitação está prevista para o dia 10 de abril, deste ano, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep), informou a prefeitura. Em medida cautelar, homologada na terça-feira (7), o Tribunal de Conta dos Municípios do Pará (TCMPA) requer da Prefeitura de Belém repasse de um relatório mensal sobre o andamento do processo licitário sobre a coleta, manejo e destinação do lixo da capital paraense. Esse processo licitatório deverá ser realizado em 120 dias, acrescentou o TCM.