Acúmulo de entulho já virou problema recorrente, segundo moradores do Benguí

Moradores do bairro do Benguí, em Belém, afirmam que estão cansados de viver a mesma situação todos os dias. Segundo a denúncia, o descarte irregular de lixo é recorrente na Estrada do Benguí, entre Rua Betânia e São Pedro.

“É comum flagrar gente jogando entulho aqui. Na semana passada, passou o caminhão e recolheu tudo! Minutos depois, já tinha colchão jogado no lugar, assim fica difícil”, afirmou um morador que não quer se identificar. Ele conta que passa todo dia pelo “lixão” ao ir trabalhar e sempre fica incomodado com o descuido que também é da população.

De acordo com a denúncia, a quantidade de entulho é tanta que muitas vezes os lixos e entulhos saem da calçada e invadem a rua, dificultando o trânsito no local.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe aos locais citados para verificar e assim tomar medidas cabíveis.

No comunicado, a Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. “No caso do lixo doméstico, que se respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho, é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059”, informa.

A secretaria pede para que os cidadãos “se tornem agentes fiscalizadores, em suas ruas ou bairros, e ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, que denuncie imediatamente, através da redes sociais oficias da Prefeitura ou Sesan”.

“De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato”, diz o texto.

