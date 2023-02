'Insuportável', diz morador sobre descarte irregular de lixo na Ilha de Mosqueiro

O bairro da Vila, um dos locais mais frequentados da Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, está sendo alvo de práticas irregulares de descarte de lixo e entulho no local. Segundo a denúncia, a calçada do Cemitério São José, na rua Siqueira Mendes, passou a ser usado como espaço de acúmulo de lixo doméstico e outros resíduos, que estão sendo jogados pelos próprios moradores e visitantes da área.

Em relatos anônimos enviados à equipe do Eu Repórter, a situação ocorre há tempos e nenhuma medida punitiva ou de fiscalização é realizada, pois os denunciantes admitem que a coleta de lixo, por parte dos órgãos públicos responsáveis, é feita de maneira regular e com limpezas em curtos espaços de tempo.

Um morador da passagem conta que jogar lixo no local já virou costume e que os entulhos que se formam na calçada incentivam outras pessoas à praticarem o mesmo ato. "A equipe vem, limpa, vai embora e as pessoas voltam a sujar. Isso toda semana. É uma situação insuportável", desabafa.

Os maiores problemas que a comunidade enfrenta, segundo os reclamantes, é o odor fétido que exala no local, além do lixão atrair animais e insetos nocivos à saúde e à qualidade de vida de quem reside no entorno do cemitério.

Além disso, um dos denunciantes conta que a quantidade considerável do entulho, em muitos casos, ultrapassa os limites da calçada, tomando conta de uma parte da rua. Devido a pista ser estreita e de via dupla, a situação também é classificada como de risco à segurança de quem trafega pela área.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Agência Distrital de Mosqueiro e aguarda um posicionamento.

