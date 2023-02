Entulho jogado na avenida Marquês de Herval causa transtornos aos moradores

Um denunciante que não quis se identificar contou que já está cansado dos problemas causados pelo entulho jogado irregularmente ao longo da avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com ele, os próprios moradores costumam descartar os materiais próximo à Dr. Freitas e também em um estacionamento que fica na esquina com a travessa Barão do Triunfo.

"Nesse segundo perímetro, mesmo havendo a limpeza da prefeitura, moradores dessa área sempre jogam seus entulhos no canteiro da Marquês e Barão", disse. "As autoridades responsáveis deveriam tomar uma atitude e multar quem faz isso", cobrou o denunciante.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) enviou para a equipe do Eu repórter uma nota informando que será realizada uma verificação no local e, se for constatada a falha na coleta, a Sesan tomará as medidas cabíveis junto à prestadora de serviço.

"A secretaria apela para que os cidadãos se tornem agentes fiscalizadores em suas ruas ou bairros e, ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, denuncie imediatamente, através das redes sociais oficiais da Prefeitura ou Sesan", disse o comunicado.

A Sesan pede à população que não descarte lixo de forma irregular. “No caso do lixo doméstico, respeite os dias e horários que o carro coletor passa no bairro. No caso de entulho, é disponibilizado, gratuitamente, o Zap-Entulho que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059”, informou a secretaria.

De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de lixo é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato.



