Lixo: Rua da Marinha não passa por limpeza há mais de seis meses; afirmam denúncias

Moradores da rua da Marinha, localizada no bairro da Marambaia, em Belém, contam à equipe do Eu Repórter que a área não recebe os serviços de limpeza e manutenção há mais de seis meses, ocasionando um acúmulo considerável de sujeira e resíduos por quase toda a extensão da rua.

De acordo com as denúncias, várias pessoas, incluindo moradores, jogam lixos domésticos no local, assim como alguns carroceiros realizam o descarte de outros materiais na passagem, o que, com o tempo, foram surgindo entulhos em alguns pontos da via.

Um denunciante que optou por não se identificar, concedeu um vídeo à reportagem que mostra o trecho da Rua da Marinha com a passagem Eduardo Angelim repleta de lixo, sacolas plásticas, podas de galhos e folhas de árvores, móveis, e outros diversos itens espalhados pela calçada que fica rente ao muro da Marinha.

Ele conta que o mau cheiro é um dos pontos de maior incômodo dos moradores, principalmente os que residem mais próximos ao lixão. "A gente sente o cheiro de longe e é algo que já dura há meses", relata.

O reclamante também fala que o local atrai animais transmissores de doenças, sendo este um risco à saúde da população, além dos vários bueiros entupidos por conta do lixo que fica acumulado, causando alagamentos na área quando chove.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que enviará uma equipe ao local para verificar a situação. Caso confirme a irregularidade, tomará medidas cabíveis.

A secretaria disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência, sendo este serviço solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp pelo número: (91) 98499-0059.

A Sesan ressalta que de acordo com a Lei 9.605, artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis por essa prática e pede para que a população denuncie esses pontos de entulho pelos canais da Prefeitura de Belém e da Sesan.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thaís Belém