Denúncias afirmam que um ferro velho queima lixos na Transcoqueiro; o responsável do local nega

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre o acúmulo de lixo que está atrapalhando o fluxo de pedestres e veículos na rodovia Transcoqueiro, entre as passagens Benjamin e Presidente Vargas, no bairro da Cabanagem.

Segundo informações das denúncias, a situação é devido a um ferro velho chamado Sucataria Rabelo, estar queimando lixos diariamente, colocando na via e atrapalhando o fluxo de pedestres.

"Todos os dias é um lixão aqui na via, que não dá pra passar. E eles não podem fazer isso, existe uma lei sobre isso. Já ligamos para órgão públicos mas nada foi feito", contou a denunciante.

A reportagem entrou em contato com o responsável do estabelecimento que informou que são os próprios moradores que jogam e queimam lixos em frente ao seu imóvel. "Os moradores jogam lixo na frente do meu imóvel, muitas vezes preciso pagar para fazerem a coleta desse lixo, tem inscrições no muro de proibido jogar lixo. Coloquei plantas na extensão do muro para tentar coibir esses atos de vandalismo", contou.

O proprietário reforçou que não é culpa do estabelecimento a queima de resíduos, nem o lixo acumulado no local.. Ele também contou que já tentou entrar em contato com as autoridades para que o lixo fosse retirado, mas até o momento o problema ainda continua.

"Fui informado de que uma vizinha tinha tocado fogo no lixo, fiquei até com medo, pois poderia invadir meu imóvel e danificar a estrutura do muro e do portão. Meu advogado já está ciente desses atos contínuos, já fez boletim de ocorrência, mas nada foi feito a respeito", pontuou o dono do estabelecimento.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, em nota, que será enviada uma equipe para verificar a situação relatada, caso se trate de entulho será programada a retirada.

"A Secretaria informa também que realiza ações educativas e de fiscalização em vários pontos da cidade para combater o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos. O órgão salienta que a população é peça determinante para manter a cidade limpa, por meio da colocação de seus resíduos (lixo) nos dias e horário de coleta no seu bairro", comunicou a Sesan.

Vale lembrar que a Sesan disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado exclusivamente por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059.

"A Sesan também pede para que a população se torne um agente fiscalizador e, ao presenciar descarte irregular de lixo doméstico ou entulho, denuncie por meio da redes sociais oficiais da Prefeitura ou da Sesan", disse o órgão municipal.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)