Armazéns de lixo são fixados em praias na Ilha de Algodoal, denunciam moradores

Lixos acumulados e espalhados ao longo das praias na Ilha de Algodoal têm preocupado os nativos da região. A equipe do Eu Repórter recebeu imagens de armazéns de lixo fixados em pontos nas praias da ilha.

Segundo informações, os dejetos são colocados nas praias para embarcar para o município de Maracanã, mas os pontos de entulhos causam transtornos aos moradores e até para o turismo local.

"Tem um ponto de queima de lixo em uma área que fica localizada na praia do tablado. Esse local praticamente virou um lixão. Pelo que a gente sabe, é a prefeitura que joga o lixo lá para a queima de resíduos. O que sobra eles queimam", disse um denunciante anônimo.

O problema é que os dejetos acumulados são espalhados ao longo das praias, por causa da maré que bate no acúmulo de resíduos e leva para outros pontos da ilha. A principal reclamação da população é que a Ilha é uma Área de Proteção Ambiental (APA), no qual poderia ter outra forma de retirada dos lixos, sem que ficassem armazenados nas praias.

"Me sinto indignado, pois Algodoal é um dos lugares mais visitados do Pará. É uma APA onde tem até uma sede de uma empresa que exerce a gestão das florestas públicas para produção sustentável e da biodiversidade", contou o denunciante.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Maracanã informou que, em parceria com a SEMAS do Estado, IDEFLOR- bio e Ministério Público, está montando um projeto de trabalho para realizar o Plano Integrado de Resíduos Sólidos da Área de Proteção Ambiental-APA Maiandeua (Algodoal, Camboinha, Fortalezinha e Mocoóca ), onde será feito o estudo de viabilidade técnica,logística e financeira para criação de uma área de transbordo dos resíduos.

O órgão municipal também acrescentou que no dia 11 de janeiro de 2023, foi feita uma visita do secretário de Meio Ambiente do município, juntamente com o IDEFLOR -bio e agência distrital de Algodoal, para traçar o outra rota para retirada de resíduos com mais celeridade, evitando o acúmulo na ilha. Dessa forma, será possível a retirada mais rápida e com menos impacto ambiental para as vilas que compõem a área de preservação (APA).

"Houve uma ação maior de limpeza da ilha por conta das festas de final de ano, que acabou se intensificando até o momento, por ainda ter muitos turistas em Algodoal e que acaba aumentando a quantidade de lixo", comunicou a Prefeitura.

A Prefeitura de Maracanã explicou sobre a questao do mar levar o lixo e informa que o fato não acontece por conta de recolherem os residos e realizarem o armazenamento temporário em locais altos, à espera do barco para a retirada. "Reforçamos também o número de barcos para tornar o processo da retirada do lixo o mais rápido possível", disse.

