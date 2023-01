Lixos e entulhos são descartados em via pública no bairro Maracangalha, em Belém

Na rua Rio Tocantins, quadra 04, localizada no conjunto Paraíso dos Pássaros, no bairro Maracangalha, ocorre uma situação frequente de lixos descartados de forma irregular na beira da rua. Os moradores reclamam que são descartados sofás, geladeiras, colchões e até restos mortais de animais.

"São sofás, geladeiras e colchões até na frente da minha casa. Havia muito lixo e mal conseguimos suportar o mal cheiro, além das moscas entrando na minha residência, encontrei até lacraias dentro de casa. Somente eu e outros moradores pagamos para limpar", contou a denunciante anônima.

VEJA MAIS:



Em março do ano passado, os próprios moradores precisaram mandar limpar o local por conta própria, pois não receberam retorno da Secretaria de Saneamento de Belém. Atualmente, o problema dos entulhos retornou e está causando transtornos há mais de três meses.

"Esse lixo na frente de nossas casas vem de todo lugar. É sofá, telhas, restos de materiais de construção. Nós já pagamos para fazer a limpeza, mas é dinheiro jogado fora, porque no outro dia já estão jogando lixo novamente", disse um morador que não quis se identificar.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que será programada a retirada do entulho de acordo com o cronograma de serviços da secretaria. Além disso, o órgão lembra que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pela prática ilegal.

A Sesan também informou que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.

"A Sesan solicita à população, que contribua com a fiscalização e ao observar o descarte irregular de entulho em local indevido entre imediatamente em contato com o órgão", finalizou a nota.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)