Área de exercício ao ar livre está abandonada na praça Batista Campos, em Belém

O leitor Rodrigo Silva sempre passa pela praça Batista Campos, e contou que os equipamentos de exercícios físicos ao ar livre da praça estão com problemas devido às péssimas condições em que se encontram.

"É preciso rever sobre a parte de exercício físico ao ar livre, pois está caótico demais. Muitas pessoas passam por aqui para se exercitar, porém, não estão podendo fazer essas atividades", disse Rodrigo.

VEJA MAIS:



De acordo com a denúncia, o local não recebe reformas há cerca de um ano e há risco de acidentes por conta de falhas nas estruturas, que apresentam um aspecto "aprodecido".

"Esses aparelhos estão totalmente podres. Há um risco grande de acontecer um acidente. O banco que faz abdominal não está mais aqui. Quando uma barra se soltou, teve risco de cair em cima de alguém. Está tudo abandonado", acrescentou.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que em 2021 realizou a recomposição de todo o calçamento da praça e uma lavagem geral no espaço.O órgão disse que já iniciou o processo de licitação específica para reformas e revitalização de praças.

"Após a homologação da licitação, o órgão irá iniciar um trabalho de planejamento para a realização da revitalização da praça Batista Campos e outros logradouros da capital paraense que necessitam de reformas", comunicou a Seurb.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)