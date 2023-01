Moradores reclamam sobre falta de iluminação pública há mais de um ano, no Tenoné

No bairro do Tenoné, na passagem Alacid Nunes 2, os moradores reclamam que há mais de um ano que a via principal do bairro não possui iluminação pública.

"Estamos correndo riscos com a falta de iluminação na via principal do nosso bairro. Tentamos contato por ligação e mensagens pelas redes sociais com as autoridades, mas não tivemos resposta", disse a denunciante.

Por causa da escuridão, já ocorreram situações como muros de residências pichadas por vândalos. Uma moradora que não quis se identificar contou que fez um protocolo para solicitar que uma equipe fosse até a área e aguarda um retorno.

"Esse problema ocorre há mais de um ano. Já aconteceram alguns tipos de vandalismos e temos medo de ocorrer mais outras coisas. Precisamos da iluminação", pontuou a denunciante anônima.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que o protocolo citado foi aberto na última quinta-feira (05) e que a solicitação ainda se encontra dentro do prazo de atendimento.

"Para atender a população, a Seurb disponibiliza um canal para solicitações dos serviços de iluminação pública, por meio do número 0800 042 0971", comunicou o órgão.

A Seurb também acrescentou que, para facilitar ainda mais as solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, há mais um canal para atendimento que também poderá ser realizado por meio de um portal e aplicativo de celular.

"As solicitações também podem ser feitas na sede do órgão municipal de Urbanismo, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1.622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h", informou a Seurb.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)