População reclama de lixo deixado há 15 dias na travessa Barão do Triunfo, em Belém

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias anônimas sobre os problemas ocasionados pelo entulho e grande quantidade de lixo deixado no meio-fio da travessa Barão do Triunfo, entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa, em Belém. Há cerca de 15 dias os moradores reclamam do chorume e do fedor que exala na área.

Segundo informações, os lixos teriam sido deixados por uma moradora do local. Uma denunciante anônima afirma que não é a primeira vez que a travessa recebe e acumula entulhos, lixo no meio-fio e até restos de materiais de construção, como vaso sanitário.

"É a primeira vez que vejo lixo ser colocado no local. Isso atrapalha e, com isso, o motorista precisa ir mais adiante e acaba fazendo retorno incorreto, pois o outro retorno é pra quem vem pela direita, sentido Pedro Miranda/ Everdosa", contou a moradora que não quis ser identificada.

A área está toda coberta de galhos e folhas e, até o momento, não há previsão de retirada dos lixos. Os moradores dizem que não conseguiram entrar em contato com a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que será feita a retirada do entulho. O órgão municipal também disse que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência.

"O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059. De acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou

A Sesan ressaltou que solicita à população que também se torne fiscalizadora e, ao observar o descarte irregular de lixo doméstico ou entulho em local indevido, entrar em contato com a Sesan ou Prefeitura, pelas redes sociais oficiais e fazer a denúncia.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)