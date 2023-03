Entulho atrapalha ir e vir de pedestres na rua Lauro Malcher, em Belém

Moradores da rua Lauro Malcher, no bairro da Condor, entre as travessas Tupinambás e Apinagés, reclamam de entulhos deixados supostamente por pessoas de uma casa que está em reforma. Lixo e restos de construção estão nas calçadas da via há três meses e impedem o movimento de pedestres, além de colocar em risco a passagem de idosos e crianças.

Segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, os entulhos foram colocados pelos próprios moradores da rua. De acordo com a denúncia, vizinhos tentaram conversar com a dona da casa em reforma, para que os entulhos fossem retirados do local, porém sem sucesso.

VEJA MAIS:



"Esses entulhos enchem de água em períodos de chuvas. O lixo está atraindo ratos e baratas que estão invadindo a minha casa e também a residência de outros moradores", contou uma vizinha da área.

A denunciante é moradora do local e relata que, devido ao grande fluxo de carros, é um risco caminhar pelas ruas, mas é a única forma de transitar pela área, já que os entulhos estão nas calçadas.

"Já conversei com os moradores, mas eles não ligam. Não tem como escoar a água da chuva porque não tem passagem. Essa construção está sendo feita desde novembro do ano passado e nada de terminar. Isso espanta os pedestres", disse a denunciante.

Os moradores contaram que tentaram entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) de Belém para que os entulhos fossem retirados, porém as ligações feitas por telefone não concluíram e não receberam nenhum retorno dos pedidos feitos ao órgão.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar medidas cabíveis.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)