Entulho deixado por equipe de limpeza causa problemas aos moradores do Bengui, afirmam denúncias

Moradores da passagem Maciel, localizada entre as ruas São Pedro e Bom Jesus, no bairro do Bengui, em Belém, reclamam de três pontos de entulho deixados, supostamente, por um equipe da prefeitura municipal, que foi até o local realizar serviços de limpeza de algumas ruas da área.

De acordo com as denúncias, há pelo menos um mês, os trabalhadores fizeram a retirada de mato e obstruções de valas e bueiros, e deixaram os resíduos acumulados na frente de casas da rua, alegando que uma outra equipe faria a remoção dos materiais, coisa que até o momento não ocorreu.

Com os entulhos acumulados, carroceiros passaram a jogar outros materiais em cima do amontoado, como móveis, colchões, pedaços de madeiras e papelões, assim como lixos domésticos também passaram a aparecer, emitindo um forte cheio que incomoda a vizinhança.

A enfermeira Bianca Melo, de 38 anos, mora na passagem há pelo menos sete anos e diz nunca viu uma equipe da prefeitura por lá. Por este motivo, a limpeza passou a ser feita pelos próprios moradores.

"A gente tem todo um cuidado de deixar a frente das nossas casas limpa, aí vem esse pessoal e resolve sujar", diz.

Ela afirma que os moradores se sentem prejudicados, pois a sujeira da rua e o odor fétido fazem com que as pessoas evitem de ficar na frente de suas casas e até mesmo de abrir as janelas das residências, para evitar o incômodo. "As crianças não brincam mais nas ruas porque tá cheio de lixo. As pessoas não sentam mais nas calçadas porque o cheiro é insuportável. Nem as janelas a gente abre mais pro cheiro não entrar. É frustrante", conta.

Melo diz que se sente mal diante deste cenário, pois os moradores do local costumam zelar pela rua onde vive. "Não é porque moramos numa periferia que precisamos viver na sujeira", completa.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Belém e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)