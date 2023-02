Rua Valparaíso, no Tenoné, está sem coleta regular de lixo e sem saneamento básico

"Aqui não tem água encanada e nem coleta de lixo", foi o que disse o pedreiro Wanderson Rodrigues, que mora há 23 anos na rua Valparaíso, no bairro do Tenoné, em Belém. Ele conta que a rua está abandonada, sem saneamento básico e sem o serviço de coleta regular de lixo. Além disso, moradores também sofrem com a falta de pavimentação asfáltica na via.

De acordo com o pedreiro, os moradores passam por vários transtornos em dias chuvosos, pois a rua fica completamente alagada. Além disso, a falta de coleta regular de lixo, juntamente com os alagamentos acarretam em problemas de saúde para quem vive no local.

"Meu filho pegou uma bactéria devido ao alagamento da rua. Ele sai hoje do hospital", contou Wanderson, que mora com a esposa, a cunhada e o filho de 4 anos.

Segundo ele, outras ruas serão asfaltadas no bairro, menos a Valparaíso.

O morador entrou em contato com a prefeitura e relatou a situação, mas nunca teve retorno do órgão. "Até então, vão asfaltar a rua da Paz e a Orquídea, mas a nossa vai ficar aqui, no abandono, mais uma vez", falou indignado.

O que diz a Sesan

