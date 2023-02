Fiações baixas e expostas de eletricidade preocupam moradores do bairro do Telégrafo

Denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter relatam o medo e a preocupação de quem mora em algumas ruas do bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo relatos, fiações de eletricidade estão baixas e expostas em vários pontos da área. Há locais em que as estruturas chegam a ficar na altura de um homem adulto, colocando em risco a vida de quem trafega pelo bairro, na Rua do Una.

De acordo com uma denunciante, que optou por ter a sua imagem preservada nesta reportagem, a situação normalmente ocorre quando equipes de diversos serviços prestados que atuam diretamente nas fiações dos postes, como os de empresas de internet, por exemplo, realizam alguma operação no local, "embolando" os fios ou os deixando abaixo da altura ideal e segura para a população ir e vir.

No relato, ela conta que chegou a falar com uma equipe, mas que teve o seu pedido ignorado por completo. "Pedi para que o moço não deixasse os fios 'arriados', mas eles mexeram em alguma coisa e foram embora, deixando a fiação baixa", diz.

Fiações deixam os bairros 'feios'

Os denunciantes afirmam que a situação, que antes era vista como apenas sinal de falta de atenção, passou a ser considerada como falta de respeito com a cidade e com os moradores. "O bairro do Telégrafo está horrível, se tornou um bairro feio por conta disso", diz outro reclamante em anonimato.

Um dos maiores medos de quem vive na área é que as fiações abaixem ainda mais por conta de questões naturais, como chuvas e ventanias, e que acabem atingindo alguém. "A gente passa bem rapidinho pelos fios, mas tem idosos que se locomovem de forma mais lenta, tem crianças também, isso tudo nos deixa assustados", desabafa.

Por meio de nota, a Equatorial Pará informou que a situação na rua do Una foi normalizada nesta sexta-feira, 3. Os cabos em questão eram de telefonia, então de responsabilidade da empresa de telecomunicação. Porém, a equipe técnica da distribuidora de energia, que em demandas como essa atua como agente de fiscalização, retirou a fiação baixa e a realocou de acordo com os padrões técnicos e de segurança.

Carolina Mota, sob supervisão de Camila Moreira