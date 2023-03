Falta de coleta de lixo prejudica moradores do bairro do Jaderlândia

Moradores do conjunto Jaderlândia I, localizado em Ananindeua, reclamam do serviço de coleta de lixo que não está sendo realizado de forma adequada no local. Segundo relatos enviados à equipe do Eu Repórter, a comunidade está há uma semana com os resíduos domésticos acumulados nas casas. O problema ocorre na rua São Francisco (Parque Francisquinho), em Ananindeua.

A coleta de lixo, de acordo com as denúncias, é feita três dias na semana, o que atende à demanda de casas e produção de lixo da área. No entanto, o caminhão de recolhimento não estaria passando na rua há pelo menos sete dias, fazendo com que os moradores precisem viver em meio ao lixo.

VEJA MAIS



Uma moradora que optou por não se identificar conta que as sacolas plásticas com lixo doméstico ficam penduradas na parte externa das casas, e o acúmulo delas faz com que a vista da área tenha uma aparência suja, além dos resíduos exalarem um forte odor. "O fedor está insuportável. O carro até veio na outra rua mas não fez a coleta daqui, não sabemos o motivo", diz.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que a coleta de lixo domiciliar no Jaderlândia está sendo realizado normalmente, no período diurno as segundas, quartas e sextas-feiras.

"A Sesan pede ainda a colaboração do morador da área do Jaderlândia para que despeje o lixo somente nos dias corretos e que já são de conhecimento das famílias locais", comunicou o órgão municipal.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



Carolina Mota e Vitória Reimão, estagiárias sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal