Conjunto Catalina ainda sofre com problemas de saneamento e não obteve ajuda do poder público

Em janeiro deste ano, a equipe do Eu Repórter fez uma matéria sobre erosão, rachaduras e crateras no conjunto Catalina, localizado no bairro do Mangueirão, em Belém. Os moradores relatam que os problemas ainda continuam e que, nesse período de chuvas, a situação piorou, já que os buracos viraram poças de lamas, além das enchentes que invadem as casas da área.

Segundo informações repassadas para a reportagem, os buracos cederam devido às fortes chuvas, causando riscos a crianças, animais e veículos que podem ser engolidos ou caírem nas crateras, além dos danos na estrutura de residências.

"Quem tem seu meio de transporte, reclama dos problemas mecânicos, por causa da buraqueira, além da sujeira. O morador precisa pagar do seu próprio dinheiro para limpar o mato que cresce na rua e aterrar para tentar minimizar o problema", contou o morador Rafael Nascimento.

Rafael foi o mesmo denunciante que relatou o problema da falta de saneamento para o Eu Repórter em janeiro. Ele conta que, passados quase dois meses após a reclamação ser publicada, nada foi resolvido e que os problemas do conjunto só se agravaram.

"A Travessa 2, por exemplo, que estava com um buraco, já tem praticamente toda a via indo para o fundo, além das demais em situação crítica. Não houve nenhuma visita técnica. Além disso, a rua Coronel Tibério também está sofrendo com a falta de pavimentação. São as ruas com os problemas mais graves", pontuou Rafael.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que "vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação relatada e, a partir de um diagnóstico técnico, identificar os serviços necessários e tomar medidas cabíveis".

