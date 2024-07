Lula reforça importância da COP 30 em Belém, apesar de desafios de infraestrutura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a importância da COP 30 em Belém, apesar de desafios de infraestrutura que a capital paraense pode apresentar, num comparativo com megálopoles como Madri e Nova York. Lula afirmou, na segunda-feira (22.07), que o evento climático será realizado na capital paraense para as pessoas sentirem como é viver na Amazônia.

“Nós convocamos a COP na cidade de Belém, que é um lugar muito especial na Amazônia. É um lugar em que a gente pode ter problemas, porque não tem toda a estrutura que tem em uma cidade grande como Paris, como São Paulo, como Londres, como Madrid, como Nova York. Mas a gente vai fazer lá mesmo, que é para as pessoas sentirem como é que vivem as pessoas que moram na Amazônia”, disse.

A declaração do chefe do Executivo foi feita em entrevista a jornalistas de veículos internacionais, e a transcrição só foi divulgada no fim da noite da segunda-feira (22.07).

Vitrine amazônica

A COP é o maior evento sobre o clima do planeta e o presidente Lula quer usá-lo como vitrine da Amazônia e como compromisso do governo com o meio ambiente. Pela 1ª vez, será realizado em território amazônico.

Este ano, no entanto, a capital paraense não entrou na lista de destinos das viagens. Lula confia na articulação política do bem avaliado e aliado governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para destacara a importância do Estado para o governo federal.

Desde que foi confirmada pelo Planalto como sede do evento internacional, Belém e o Estado do Pará procuram fontes de recursos para financiar as obras necessárias na cidade. O governo federal terá pouca participação direta com recursos, sendo responsável só pela obra de dragagem do rio que banha o município. Isso permitirá que navios maiores possam ser usados durante o evento como hospedagem, já que a capacidade hoteleira de Belém é menor do que a necessária para a COP.

Em maio, Barbalho declarou que Belém receberá um investimento de cerca de R$ 5 bilhões em infraestrutura. Desse total, R$ 3 bilhões serão executados este ano e até R$ 2 bilhões em 2025, ano do evento.

Veja as fontes dos investimentos para COP 30 em Belém:

BNDES: R$ 2,3 bilhões; Itaipu Binacional: R$ 1,3 bilhão; Orçamento do Estado: estimativa de R$ 1 bilhão.