Parque da Cidade oferecerá opções de lazer e será um dos mais modernos do país, garante governo

Parte da preparação da cidade de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Cop 30), no ano de 2025, as obras do Parque da Cidade alcançaram 30% em março deste ano. O projeto está sendo realizado onde era a área do antigo Aeroporto Brigadeiro Protásio, no bairro da Sacramenta e promete ser a maior intervenção urbana dos últimos 100 anos na capital paraense. A estrutura receberá parte das programações da Cop 30 e deixará equipamentos para melhorar a qualidade de vida da população.

São 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares voltados ao lazer, interação, cultura, arte e bem-estar da população paraense. Apesar dos 30% concluídos em março, apenas 60% do espaço ficará disponível para o público durante a realização da Conferência da ONU, prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Os 40% restantes serão entregues até 2027, após a realização do evento. As informações são da CNN Brasil.

"Estamos nos cercando de profissionais experientes na realização de grandes eventos, para que a gente possa realizar o maior evento que esse mundo já viu sobre meio ambiente na nossa capital, Belém, para nos ajudarem a fazermos o melhor planejamento", destacou a vice-governadora e presidente do Comitê cop 30, Hana Ghassan.

O espaço contará com dois centros, um de economia criativa e outro gastronômico, além de cinema, estúdio de gravação musical, mercado de produtos regionais, teatro, biblioteca, fonoteca, praça de alimentação, a praça marajoara, um ateliê multiuso e uma Torre de Contemplação. Para preservar a memória do espaço e da cidade, haverá também uma praça de exposição de aeronaves, para relembrar o Aeroclube de Belém, que funcionou no local. A religiosidade fará parte do equipamento através de um templo ecumênico planejado para o ambiente.

Além do potencial ambiental do espaço, que surge da “necessidade de mais áreas verdes na cidade”, como esclareceu o idealizador do projeto, Nelson Chaves, o seu potencial cultural e social também foi reforçado pelo governador do estado, Helder Barbalho, ainda na cerimônia que deu início às obras.

“Estamos falando em iniciar uma obra que trará um equipamento multifuncional, com o olhar da integração à cidade e à oportunidade de centros de visitação, centros de eventos, áreas gastronômicas, espaços de museu, áreas que permitirão com que nós tenhamos pavilhões para eventos, teatro, portanto, um conjunto que chega a Belém para incrementar a capital paraense", destacou o governador”, afirma Barbalho.

Em resposta à reportagem de O Liberal, o governo estadual, por meio da Secretaria de Comunicação do Estado do Pará (Secom), confirmou os prazos de entrega e detalhou os valores destinados ao projeto. “O valor previsto inicialmente para a execução do projeto é de R$ 400 milhões. A primeira fase do Parque será entregue em outubro de 2025, já a segunda fase está prevista para 2027. O governo do estado está investindo R$ 1 bilhão do Tesouro nessa e em outras obras que já estão em andamento, como Porto Futuro II, Nova Doca e Nova Tamandaré”, afirmam.