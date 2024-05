Prefeitura de Belém vai receber R$ 350 milhões do governo federal para obras da COP 30

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, irá a Brasília na próxima segunda-feira (6) para assinar um contrato de convênio no valor de R$ 350 milhões, recurso que será investido nas obras preparatórias à COP 30, especificamente do Mercado de São Brás, complexo do Ver-o-Peso e do novo Parque Agroflorestal Urbano São Joaquim, um bosque linear que terá 5 Km de extensão, localizado na bacia do Una.

O contrato será assinado junto ao presidente Lula com a Itaipu Binacional, que irá repassar os R$ 350 milhões. A cerimônia de assinatura será no Palácio do Planalto, às 11 horas da manhã. A licitação das obras será lançada este mês, segundo a prefeitura municipal de Belém.

A prefeitura da capital paraense informou que, do valor total repassado, R$ 63 milhões serão aplicados na revitalização do complexo Ver-o-Peso, obra recém iniciada que engloba desde a Feira do Açaí até a feira e os Mercados de Peixe e de Carne, R$ 85 milhões irão para recuperação do Mercado de São Brás, e R$ 150 milhões serão destinados ao Parque Agroflorestal Urbano São Joaquim.

“Vamos fazer uma primeira grande etapa do Parque São Joaquim e já há um compromisso da Itaipu de aportar depois mais cerca de R$ 150 milhões para que possamos chegar da Avenida Júlio César à Baía do Guajará e termos, portanto, toda a infraestrutura entregue à população de Belém, ligando bairros de classe média a bairros da periferia, como o Barreiro e o Telégrafo”, destacou Edmilson.

Prefeito quer buscar mais repasses

Outro investimento previsto com esse recurso, de acordo com a prefeitura da capital paraense, é o Centro de Bioeconomia e Economia Criativa da Prefeitura de Belém, que será construído no antigo prédio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), na Praça da Mercês, no valor de R$ 6 milhões. Ainda, haverá a aplicação de recursos em políticas públicas de incubação de startups para o fomento da bioeconomia, na ordem de R$ 20 milhões, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

“O aporte de recursos é bastante significativo, mas ainda não é tudo que nós precisamos”, disse Edmilson. Na ida a Brasília o prefeito de Belém espera solicitar novamente ao presidente Lula mais recursos para a capital paraense.

“Temos projetos de urbanização, principalmente nas áreas de baixada, os grandes projetos de macrodrenagem, projetos urbanísticos dentro das bacias hidrográficas, a criação de áreas de lazer, enfim, temos muitos projetos e precisamos de aporte financeiro para realizá-los”, argumentou Edmilson.

O prefeito de Belém diz que está otimista com a possibilidade de trazer ainda mais recursos federais para a cidade. De acordo com a sua visão, a administração municipal tem demonstrado grande capacidade de execução das obras.

“Hoje, o que cabe à prefeitura está sendo feito, tudo está sendo licitado ou está iniciado e avança rapidamente. A nossa moral está elevada com o Comitê da COP do governo federal e com o próprio presidente Lula. Temos possibilidade de trazermos mais notícias boas porque o Lula gosta de Belém, ele tem uma afinidade grande comigo e, tudo isso, ajuda na decisão do governo federal para premiar Belém ainda com mais recursos”, disse.