27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes debaterá as ‘Vozes do Clima’

De 17 a 25 de agosto Belém irá receber a 27ª Feira PanAmazônica do Livro e das Multivozes, um evento que neste ano terá programações voltadas para sustentabilidade, com os debates das ‘Vozes do Clima’, que levará ao público presente discussões pertinentes sobre o meio ambiente e que se interligam com a chegada da COP 30, em 2025.

O evento, realizado Secretaria de Estado de Cultura, ocorre mais uma vez no Hangar Centro de Convenções, com nove dias de uma programação extensa e plural, focada não só no fomento à literatura, mas também nas diversas vozes que compõem a cultura e a arte no Pará. Segundo o secretário de Cultura, Bruno Chagas, a expectativa deste ano é que mais 450 mil pessoas visitem a Feira, um público que se surpreenderá com muitas novidades e com as obras em 230 estandes de livro.

O responsável pela secretaria da Cultura no estado, Bruno Chagas, afirma que o evento tem o objetivo de fomentar a política pública de acesso ao livro no Pará (Foto: Ivan Duarte)

“Estamos com uma programação cultural vasta e voltada pra nossa região, aliada a esse debate que vamos ter ano que vem, na COP 30. Haverá também muitos debates literários durante toda a feira, e o objetivo é fomentar a política pública de acesso ao livro e a leitura, garantir que a população tenha acesso a livros com preços mais justos e acesso à literatura”, explica o secretário.

A 27ª edição do evento traz como homenageados o escritor e poeta Juraci Siqueira, e a mestra de cultura popular paraense, Iracema Oliveira, ícones de produção artística paraense e que estarão lançando novidades durante a Feira.

Juraci, que tem mais de 80 livros publicados e mais de 200 premiações literárias, estará lançando no evento um box com três livros, intitulado: "Juraci, o canoeiro das letras”. O escritor afirma que está animado com a programação especial deste ano.

“Me sinto feliz e agradecido por essa homenagem, uma homenagem que eu estendo a todos aos autores e escritores paraenses. A feira do livro é sempre uma ótima oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho para as pessoas que ainda não conhecem, inclusive gente que vem de fora para participar do evento”, salienta o poeta.

Juraci afirma que a Feira do Livro é uma excelente oportunidade para que mais pessoas conheçam as obras de autores paraenses (Foto: Ivan Duarte)

Iracema Oliveira, que há anos atua como guardiã de grupos folclóricos, como o Pássaro Junino e o Cordão de Pássaro Tucano, também será homenageada com o lançamento do livro "Iracema voa: a mulher que traz a arte na alma", de autoria de Ester Sá. A produtora cultural revela que está muito emocionada com o reconhecimento da programação e pela união de artes conectadas pela Feira do Livro.

Iracema Oliveira confessou estar emocionada por ser homenageada na Feira do Livro (Foto: Ivan Duarte)

“A emoção é tão grande, eu não tenho palavras para descrever a importância e a felicidade que eu sinto, de pensar aonde eu cheguei, porque comecei nessa estrada desde os meus 7 anos de idade e agora estou com 87, é uma vida toda dedicada à cultura popular. Receber essa homenagem é um marco muito grande, ainda mais agora, quando a Secult une a literatura com a cultura popular”, conta Iracema.

Vozes do Clima

Além de fomentar a venda de livros, a Feira do Livro levará ao público rodas de debates nas chamadas 'Vozes do Clima', que estão interligadas com o momento climático do mundo, trazendo Belém como centro das discussões, sobretudo com a chegada da COP 30.

A programação das Vozes do Clima envolverá os seguintes temas de discussão: A COP na Amazônia, Vozes da Poética e do Imaginário, Vozes da Diversidade e Inclusão, Vozes da Democracia e Liberdade, Vozes da Ancestralidade, Vozes da Tecnologia, Vozes da Juventude, Vozes do Escritor Paraense e Vozes da Memória e do Patrimônio.

Programação cultural

As atrações da Feira estarão divididas em três espaços: Arena Multivozes, Arena das Artes e a Arena Amazônia, cada um com as suas próprias atividades e intervenções artísticas.

Na Arena Amazônia é onde acontecerão os shows de diversos artistas paraenses, incluindo: Amazônia Jazz Band e convidados; Frutos do Pará e convidados; AQNO; Dona Onete; Carabao; Zaynara; Trilogia e um show de tributo em homenagem a Tonny Brasil.

Literatura paraense

A Feira do Livro terá um espaço totalmente dedicado para obras regionais, com o estande de Autores e Autoras Paraenses. Segundo o escritor Francisco Mendes, que coordena o espaço, muitos escritores novos estarão lançando suas primeiras obras no estande.

Francisco Mendes espera que cerca de 130 autores paraenses irão expor suas obras no evento (Foto: Ivan Duarte)

“Já estamos trabalhando com agendamentos e entrando em contato com autores dos interiores também. Haverá no espaço 4 mesas de autógrafos e a nossa previsão, é que chegue pelo menos 130 escritores paraenses, porque neste ano, com a fomentação da literatura através das leis de incentivo, estamos recebendo muitos escritores iniciantes, e isso é muito bom para o estande e para literatura paraense”, destaca o coordenador.