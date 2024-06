Polícia Federal cria gabinete para investigar incêndios no Pantanal

A Polícia Federal criou nesta quinta-feira (27/06) um gabinete de crise para investigar os incêndios no Pantanal.

A ordem foi assinada pelo superintendente da PF no estado, Carlos Henrique Cotta D’ Angelo e enviada à sede da PF em Brasília.

“Determino a instauração de um Gabinete de Crise no município de Ladário (Base Naval da Marinha do Brasil) com vistas a atuar na apuração de crimes ambientais porventura identificados, em complementaridade às inafastáveis e urgentes ações já existentes de prevenção e combate aos incêndios”, diz o documento.

O órgão afirma que as ações do gabinete devem buscar os responsáveis por ações criminosas relacionadas aos incêndios na região.

O documento será enviado para Brasília e para uma série de outros órgãos como Ibama, Funai e Marinha para saber se eles tem interesse em fazer parte do gabinete.

Incêndio recorde

O número de focos de incêndio registrados no Pantanal em 2024 já superou a marca de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. De janeiro a junho desse ano, o número de queimadas já é 8% maior em comparação a 2020.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)