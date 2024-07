Belém está fora da lista das cidades em situação de seca extrema ou severa, aponta Cemaden

Um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que monitora a estiagem no país, mostra que Belém está fora da lista de cidades em situação de seca extrema ou severa, enquanto 1.025 municípios brasileiros se encontram nessas condições e, no Pará, mais da metade do Estado (59,7%) registra algum tipo de seca.

Segundo o estudo, Belém integra uma das quatro mesorregiões do Pará menos afetadas pela seca - a Região Metropolitana de Belém. O Baixo Amazonas, Marajó e nordeste do estado são as outras áreas onde predominam secas classificadas como normal e fraca. Entretanto, nas regiões sudeste e sudoeste paraenses, as secas chegam a ser classificadas como moderada, severa e extrema.

A boa notícia para Belém chega no 19º dia em que não chove na cidade, segundo monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Distrito Belém. A última chuva na capital paraense foi no dia 4 de julho, à noite, que contabilizou 29,7 milímetros. Até então, em todo mês de julho, choveu apenas 32,5 milímetros em Belém - o que corresponde a aproximadamente 20% do esperado para o mês, cuja média aguardada era de 156 milímetros.

Confira a classificação completa das secas no Pará

Seca extrema:

São Geraldo do Araguaia

Seca severa:

Água Azul do Norte

Bannach

Brejo Grande do Araguaia

Canaã dos Carajás

Cumaru do Norte

Curionópolis

Eldorado dos Carajás

Floresta do Araguaia

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Marabá

Nova Ipixuna

Ourilândia do Norte

Palestina do Pará

Parauapebas

Pau D'Arco

Piçarra

Redenção

Rio Maria

Santa Maria das Barreiras

Santana do Araguaia

São Domingos do Araguaia

São Félix do Xingu

São João do Araguaia

Sapucaia

Tucumã

Xinguara

Seca moderada:

Abel Figueiredo

Altamira

Anapu

Bom Jesus do Tocantins

Brasil Novo

Conceição do Araguaia

Dom Eliseu

Faro

Goianésia do Pará

Gurupá

Jacundá

Medicilândia

Melgaço

Novo Progresso

Novo Repartimento

Pacajá

Portel

Porto de Moz

Rondon do Pará

Senador José Porfírio

Terra Santa

Trairão

Tucuruí

Uruará

Vitória do Xingu

Seca fraca:

Acará

Afuá

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Bagre

Baião

Barcarena

Belterra

Breu Branco

Cametá

Curuá

Ipixuna do Pará

Juruti

Limoeiro do Ajuru

Marituba

Mocajuba

Moju

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oeiras do Pará

Oriximiná

Paragominas

Placas

Prainha

Rurópolis

Santa Cruz do Arari

Santarém

Tailândia

Tomé-Açu

Ulianópolis

Normal:

Abaetetuba

Anajás

Ananindeua

Augusto Corrêa

Aurora do Pará

Belém

Benevides

Bonito

Bragança

Breves

Bujaru

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Capanema

Capitão Poço

Castanhal

Chaves

Colares

Concórdia do Pará

Curralinho

Curuçá

Garrafão do Norte

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Inhangapi

Irituia

Mãe do Rio

Magalhães Barata

Maracanã

Marapanim

Muaná

Nova Esperança do Piriá

Nova Timboteua

Ourém

Peixe-Boi

Ponta de Pedras

Primavera

Quatipuru

Salinópolis

Salvaterra

Santa Bárbara

Santa Izabel

Santa Luzia do Pará

Santa Maria do Pará

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Capim

São Francisco do Pará

São João da Ponta

São João de Pirabas

São Miguel do Guamá

São Sebastião da Boa Vista

Soure

Terra Alta

Tracuateua

Vigia

Viseu