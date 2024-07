Vacinação contra influenza: saiba quando a campanha será retomada na região Norte

A campanha de vacinação contra Influenza será retomada na região Norte a partir do dia 2 de setembro de 2024. A notícia foi divulgada com exclusividade, em entrevista, pela coordenadora de imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, nesta terça-feira, 23. Este ano, conforme a data prevista, a campanha se adianta em mais de dois meses com relação a sua data de início no ano passado.

Em 2023, a campanha contra a doença começou no dia 13 de novembro, pela primeira vez obedecendo uma estratégia de regionalização do serviço, uma vez que buscou se anteceder ao período conhecido como 'inverno amazônico', com o objetivo de reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo em todos os Estados da Região Norte. Nas outras regiões do país, a campanha começou no dia 25 de março de 2024.

Começando ainda mais cedo este ano, a campanha deve ter ainda mais tempo para alcançar as pessoas. Nazaré Athayde comenta que "a ideia é que o maior número possível de pessoas esteja vacinada, em Belém, antes da chegada do período chuvoso".

A campanha iniciada em 2023 encerrou no dia 29 de fevereiro deste ano. Até o dia 28 de fevereiro, Belém teve apenas 20% de cobertura vacinal, conforme divulgou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) à época. Já em todo o Estado, dez dias antes do encerramento da campanha, apenas 23% dos 2,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários haviam sido imunizados, divulgou a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).