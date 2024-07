Especialista alerta sobre a importância do check-up médico no final das férias

O final de julho é considerado por muitos como um período propício para realizar um check-up médico. Com o término das férias, é um momento estratégico para garantir que a saúde esteja em dia antes do retorno às aulas e ao trabalho, minimizando as chances de problemas de saúde durante o restante do ano.

VEJA MAIS

O Liberal conversou com o médico Renan Moraes, que destacou a importância de aproveitar este período para realizar exames de rotina. "Fazer um check-up médico regularmente é fundamental para a prevenção de diversas doenças. Aproveitar a reta final das férias de julho para isso é uma excelente escolha, pois permite identificar e tratar precocemente qualquer problema de saúde antes do retorno à rotina, é uma época do ano que devemos entrar com gás novo", afirmou Dr. Moraes.

Entre as especialidades médicas recomendadas para um check-up abrangente, Moraes sugere consultas com um clínico geral, cardiologista, endocrinologista, oftalmologista e dentista. "Cada uma dessas especialidades tem um papel importante na detecção precoce de doenças que podem se desenvolver silenciosamente", explicou.

Os exames mais indicados para um check-up completo, segundo o médico, incluem hemograma, glicemia, colesterol e triglicerídeos, função hepática e renal, além de exames de urina e fezes. Para quem está na casa dos 40 anos ou mais, existem recomendações específicas.

"Para pacientes acima dos 40 anos, também recomendamos um eletrocardiograma e, dependendo do histórico familiar, exames mais específicos como a colonoscopia ou mamografia", acrescentou Almeida.

Não existe receita

Segundo o médico, não existe uma ‘receita’ de check-up, ou seja, não existe uma lista de exames pronta que todas as pessoas devem cumprir. Tudo vai depender do paciente e do que for detectado no exame físico.

“O check-up começa a partir de uma consulta bem feita, com um exame físico completo. Após essa primeira etapa, solicitamos os exames de acordo com as alterações encontradas ou buscando as doenças mais comuns, segundo a idade do paciente ou de alguma característica encontrada. Por exemplo, pessoas com mais de 40 anos apresentam uma maior chance de apresentar diabetes, então nessas pessoas é fundamental que seja dosado a glicemia”, explica.