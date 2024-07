3º fim de semana de julho registra 9 acidentes e 6 mortos nas rodovias federais do Pará, aponta PRF

Nove acidentes, com seis pessoas mortas, nas rodovias federais do Pará. É o que aponta o balanço parcial do terceiro fim de semana da "Operação Férias Escolares 2024", divulgado, nesta segunda-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal no Pará. Esse período vai de 19 a 21 (domingo). No total, foram nove acidentes, três dos quais graves. Três pessoas ficaram feridas e seis morreram.

Sobre os acidentes com mortes, um ocorreu no sábado (20), por volta das 20 horas, no quilômetro 475 da BR-230 em Pacajá. O acidente foi uma colisão traseira envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Três vítimas mortas: um homem de 26 anos, uma mulher de 23 anos e uma criança de 4 anos.

O segundo no domingo (21), por volta das 7h45, no quilômetro 352 da BR-010 em Santa Maria do Pará. Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um caminhão. 1 vítima morta, um homem de 19 anos.

O terceiro, também no domingo, foi registrado por volta das 15h30, no quilômetro 563 da BR-163 em Trairão. O acidente foi uma colisão frontal envolvendo uma motocicleta e um caminhão. Duas vítimas mortas, um homem de 19 e um adolescente de 14 anos, que estavam na motocicleta, enquanto o motorista do caminhão sofreu lesões leves.

Pela ordem, as autuações foram as seguintes, ainda segundo o Núcleo de Comunicação Social da Superintendência da PRF no Pará:

Excesso de velocidade: 1.039

Ultrapassagem: 295

Condutor ou Passageiro sem Capacete: 50

Condutor ou Passageiro sem Cinto de Segurança: 46

Alcoolemia: 34, sendo 15 por constatação (art. 165) e 19 por recusa ao teste (art. 165-A)