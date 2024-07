Rodovias federais do Pará tiveram 15 acidentes e 8 mortes no 2º fim de semana de julho, aponta PRF

No segundo final de semana de julho foram registrados 15 acidentes e 8 mortes nas Rodovias Federais do Pará. O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizam todas as ocorrências registradas de 12 a 14/07, durante a Operação Férias Escolares 2024.

De acordo com os dados da PRF, sete dos acidentes foram considerados graves e, no total, 13 pessoas ficaram feridas. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias ou e, quais trechos das rodovias federais os acidentes ocorreram. A Operação Férias Escolares ocorre durante todo o mês de julho, no período do verão amazônico, onde centenas de pessoas viajam para os principais balneários e municípios do interior do Estado. Segundo a PRF, a ação dos agentes será realizada até o dia 5 de agosto.

Nas fiscalizações, a PRF registrou várias infrações de trânsito envolvendo condutores de carros, motos e caminhões. Segundo o levantamento, as autuações mais recorrentes foram excesso de velocidade, com 450 casos; ultrapassagem, onde foram contabilizados 196 ocorrências; condutor ou passageiro sem capacete, com 90 violações; condutor e passageiro sem cinto de segurança, com 33 flagrantes; e alcoolemia, com 23 infrações, sendo 3 por constatação (art. 165) e 20 por recusa ao teste (art. 165-A).