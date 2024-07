Verão 2024: PRF registra 88 acidentes e 33 mortes nas rodovias federais do Pará em 23 dias

Em um período de 23 dias, a Polícia Rodoviária Federal registrou 88 acidentes e 33 mortes nas rodovias federais do Pará. É o que mostra o balanço parcial da "Operação Férias Escolares 2024”, divulgado nesta segunda-feira (22), pela PRF e correspondente a 28 de junho até 21 de julho (domingo).

Dos 88 acidentes, 42 foram graves. No total, 84 pessoas ficaram feridas, ainda segundo as informações divulgadas pelo Núcleo de Comunicação Social da Superintendência da PRF no Pará

Confirma os números:

Balanço Parcial - Operação Férias Escolares 2024

Período: de 28/06 a 21/07

Estatísticas de Acidentes:

* Total de Acidentes: 88

* Acidentes Graves: 42

* Pessoas Feridas: 84

* Pessoas Mortas: 33

Fonte: Núcleo de Comunicação Social da Superintendência da PRF no Pará