Peças sacras desaparecidas na década de 70 são devolvidas à Catedral Metropolitana de Belém

Duas peças sacras, desaparecidas desde a década de 70 do acervo da Catedral Metropolitana de Belém, foram devolvidas na última segunda-feira, 22, pela Polícia Federal (PF). Os objetos - dois tocheiros - pertencem ao patrimônio histórico e cultural brasileiro e foram recuperadas quando estavam prestes a serem vendidos em um leilão, no Rio de Janeiro.

De acordo com publicação da PF, o Iphan identificou, em um leilão, peças com características que indicavam serem bens tombados e determinou a retirada imediata do evento.

Relíquias são dois tocheiros com a inscrição em latim 'Selo do Cabido da Grande Igreja Catedral, Pará/Senhora da Graça'. (Divulgação / PF)

A origem e a propriedade foram questionadas após o Iphan encontrar, na Biblioteca Virtual do IBGE, uma fotografia da vista interna da Catedral Metropolitana de Belém, que apresentavam pratarias com as mesmas características das peças que estavam prestes a serem comercializadas no leilão.

As investigações começaram em outubro de 2023, quando a Polícia Federal, informada pelo Iphan, apreendeu as duas peças e as encaminhou para análise pericial. O laudo da perícia constatou que os dois tocheiros foram fabricados entre 1822 e 1870 (século XIX), em Lisboa, Portugal.

Um dos tocheiros apresenta a inscrição em latim SIGILLUM CAPITULI CATHEDRALIS ECCLESIAE MAGNI PARÁ – MATER GRATIAE, que, em tradução livre, significa: Selo do Cabido da Grande Igreja Catedral, Pará/Senhora da Graça. A representação de N.S. da Graça de Belém está gravada na base dos tocheiros recuperados.

A Arquidiocese de Belém acrescenta que além disso, na Catedral, das peças que restaram, existe um crucifixo do mesmo material, detalhes e brasão idênticos dos tocheiros recuperados, o que facilitou a pericia e o reconhecimento das peças.

Depois do parecer técnico do IPHAN e laudo de perícia criminal federal, a entrega foi feita pelo Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Leandro Almeida da Costa, e pela Delegada chefe da Delegacia de Meio Ambiente, Paula Mary, o Diretor da Festa de Nossa Senhora de Nazaré, Sr. Antônio Salame, recebeu as peças em nome da Arquidiocese de Belém, sendo assim, restituídas à Catedral de Belém.

"É um momento histórico, nesse ano em que a Paróquia Nossa Senhora da Graça – Catedral, completa 407 anos, no próximo dia 28 de julho, e o Cabido da Catedral o seu terceiro centenário de criação, no dia 16 de setembro do ano em curso", celebra a Arquidiocese, em nota.