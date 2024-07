UFPA abre inscrições para cursinho gratuito de pré-vestibular; veja como participar

O Projeto Universidade Aberta (PUA 2024), da Universidade Federal do Pará, oferta vagas gratuitas para os estudantes interessados em participar do processo seletivo do curso preparatório intensivo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), coordenado pelo Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física) em parceria com os PETs Letras, Biologia e Geografia da UFPA.

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes da rede pública de ensino e estudantes de escolas particulares com bolsa integral de estudos que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas até 1º de agosto. As aulas estão previstas para iniciar dia 12 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, de 13h20 às 18h20, no espaço de Ensino Mirante do Rio. O cursinho pré-vestibular funciona efetivamente há 23 anos, contribuindo não apenas com a inclusão de estudantes da rede pública nas Instituições de Ensino Superior, mas também com as políticas afirmativas da UFPA, de acesso, inclusão e permanência, explica o professor e coordenador do Projeto Universidade Aberta da UFPA, Rubens Silva.

LEIA TAMBÉM:

Ainda segundo ele, o projeto favorece o desenvolvimento de um ambiente mais plural nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, bem como colabora com a vivência de uma prática pedagógica, comprometida com uma educação pública de qualidade, integradora, inclusiva e democrática, que oportunize uma identidade científica, de valorização social e profissional.

Devido ao limite de vagas, para participar do cursinho intensivo do Projeto Universidade Aberta é necessário que os estudantes se inscrevam e realizem uma prova de múltipla escolha. O resultado da seleção será divulgado a partir das 18 horas do dia 4 de agosto, nas mídias e na própria sala do Programa de Educação Tutorial em Física.

Saiba como se inscrever

Estudantes que desejarem participar do cursinho pré-vestibular promovido pelo Projeto Universidade Aberta (PUA) devem se inscrever pelo site do PET-Física (https://petfisicaufpa.wixsite.com/petfisica), até o dia 1º de agosto de 2024. Logo após a efetuação do cadastro, o discente deve confirmar a sua inscrição, até o dia 2 de agosto, no horário das 9h às 17h, no Laboratório de Física (sala do PET-Física), localizado no Campus Básico da Universidade Federal do Pará.

Para a confirmação, os inscritos devem doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados para a Creche Lar Cordeirinhos de Deus, o Abrigo João de Deus, a Casa da Fraternidade e para outras unidades de acolhimento institucional voltadas a crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social.

O processo seletivo será realizado por meio de uma prova de múltipla escolha, que ocorrerá no dia 4 de agosto, das 9h às 11h, no local a ser informado no ato de confirmação da inscrição. A avaliação contém 10 questões de Língua Portuguesa sobre os conteúdos: Leitura e Interpretação Textual; Pontuação; Acentuação; Conhecimento Vocabular e Concordância Verbal e Nominal. E mais 10 questões de Matemática, que envolvem: Conjuntos; Noções Básicas de Geometria Plana; Razão e Proporção; Potenciação e Radiciação; Equações e Problemas do Primeiro e Segundo Graus e Relações Métricas no Triângulo Retângulo.

Para os estudantes que forem selecionados, a matrícula é obrigatória e cada discente deverá levar uma resma de papel A4 mais os documentos listados no edital do processo seletivo, no período de 5 a 9 de julho, das 9h às 17h, na sala do PET-Física da UFPA.

Serviço:

Projeto Universidade Aberta (PUA Intensivo 2024)

Inscrições: de 8 de julho a 1º de agosto

Confirmação da inscrição: de 8 de julho a 2 de agosto

Data da prova: 4 de agosto

Início das aulas: 12 de agosto

Acesse o edital completo (https://7fb43422-d94e-47a5-a7fe-7d573c2bf890.filesusr.com/ugd/55c14c_c8a765c62c7b4b2cbb64ad20fcd8f280.pdf)

Link das inscrições: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScROTyILaruxs8zOVxEv2h3eMMBd2ePTEXKFf5SHsEa-NB5Jw/viewform)