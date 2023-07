Enem 2023: projeto da UFPA inscreve para curso pré-vestibular intensivo

O Programa de Educação Tutorial em Física (PET-Física) da Universidade Federal do Pará (UFPA) está com inscrições abertas para turma intensiva do Projeto Universidade Aberta 2023 (PUA 2023), que oferta um curso pré-vestibular com aulas expositivas e presenciais das disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições seguem até o dia 9 de agosto, na página do PET-Física.

Esta é a segunda edição do PUA Intensivo, que oferta 60 vagas para estudantes de escolas públicas ou portadores de bolsa integral em escolas particulares, com aulas de segunda a sexta-feira, no período da tarde. As aulas realizadas de maneira intensiva partem do objetivo de polir e reforçar os conteúdos que já foram apresentados anteriormente para os estudantes.

Como funciona

Após o primeiro cadastro, é necessário que o candidato compareça à coordenação do PET-Física, localizado no Campus Básica da UFPA, para a confirmação da inscrição e entrega de dois quilogramas de alimento não perecível. A confirmação de inscrição presencial deve ser realizada até o dia 10 de agosto, das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

Por fim, a terceira etapa da seleção para o projeto é a realização de prova presencial de Matemática e Língua Portuguesa que ocorrerá no dia 11 de agosto, das 9h às 11h, no local informado no momento da confirmação da inscrição. Os candidatos selecionados poderão assistir aulas presenciais a partir do dia 17 de agosto.

Sobre o PUA

De acordo com o professor Rubens Silva, coordenador do PET-Física, os cursos pré-vestibular ofertados pelo Projeto incentivam a inclusão de estudantes de escola pública dentro de instituições públicas de ensino superior, e, através da educação, colabora com a proposição de um ambiente acadêmico mais plural, com pesquisadores e profissionais de diferentes realidades socioeconômicas.

“Projetos desta natureza colaboram com as políticas afirmativas da UFPA de acesso, inclusão e permanência. São, portanto, grande relevância social e profissional, uma vez que contribuem com atividades de ensino, pesquisa e extensão não apenas pela responsabilidade com o fazer científico da prática pedagógica como prática educativa, mas também pela responsabilidade social de promover uma educação pública de qualidade, integradora, inclusiva e de valorização social e profissional”, frisa o professor.

Serviço:

Projeto Universidade Aberta Intensivo 2023

Inscrições via Página do PET-Física até o dia 9 de agosto

Prova no dia 11 de agosto