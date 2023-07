UFPA sobe de colocação entre as melhores Universidades da América Latina

A Universidade Federal do Pará (UFPA) subiu de posição na avaliação do Times Higher Education Latin America University Rankings 2023, saindo da 75ª para a 71ª colocação. Este foi o segundo ano seguido em que a instituição conseguiu escalar na colocação da análise. Da Região Norte, no Brasil, a UFPA é a única que figura no ranking. Foram 197 instituições avaliadas, de 15 países da América do Sul e do Caribe. O resultado deste ano foi divulgado no dia 4 deste mês.

Para realizar o ranqueamento, foram escolhidos 13 indicadores de desempenho capazes de proporcionar uma avaliação mais abrangente e equilibrada, considerando a realidade da região na qual os países se encontram. Divididos em quatro dimensões, os parâmetros avaliados são: reputação, rendimento, proporcionalidade de servidores por aluno, proporcionalidade de professores doutores por estudante de graduação e proporcionalidade de doutores pelo número de servidores (dimensão ensino); reputação, produtividade e rendimento (dimensão pesquisa); número de citações (dimensão citação); número de estudantes estrangeiros, número de servidores internacionais e número de colaborações internacionais (dimensão perspectiva internacional) e a transferência de conhecimento (dimensão rendimento na indústria).



A principal dimensão responsável pela melhoria do índice dado à UFPA foi a pesquisa, em que alcançou a nota de 51.6, enquanto havia recebido a nota 46.1 no ano anterior. Na dimensão ensino, o índice foi de 53.3; em citação, 32.7; em colaboração internacional, 26.9, e 43.3 em rendimento na indústria. Na média, a avaliação da UFPA recebeu a nota de 46.5.

Entre os países, aquele que teve o maior número de universidades ranqueadas foi o Brasil, com o total de 65, seguido pela Colômbia, com 36; e Chile, com 32. Entre as brasileiras, a instituição melhor posicionada no ranking foi a Universidade de São Paulo, em 2º lugar, atrás apenas da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que tem liderado as últimas edições do THE Latin America.



Para o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, os rankings internacionais têm reconhecido o protagonismo da UFPA na Amazônia e seu papel, que se destaca também de forma mais ampla no Brasil e na América Latina.

“O resultado de mais um ranking em que a UFPA melhora seu desempenho em comparação com as melhores universidades da América Latina reflete o investimento institucional em excelência acadêmica e inclusão social, mesmo com todas as dificuldades dos últimos anos. Não só mantivemos nossa produção científica, como também crescemos e expandimos nossas redes de colaboração em pesquisa e extensão, projetando, cada vez mais, a UFPA no cenário internacional”.



Impact Rankings

No último mês, a Universidade Federal do Pará também integrou um outro ranking internacional do Times Higher Education, o THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2023, que avalia as universidades que mais contribuíram para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesta avaliação, a UFPA ficou entre as cinco universidades brasileiras melhor ranqueadas, sendo a única representante da Região Norte, e manteve-se entre as 400 instituições com melhor desempenho no mundo.

Para a definição do Impact Rankings 2023, foram avaliadas 1.591 universidades de 112 países, 185 universidades a mais que na edição de 2022.